बलरामपुर में वन विभाग का बड़ा एक्शन! अवैध शिकार में 5 गिरफ्तार, एक आरोपी फरार

Balrampur illegal hunting: बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र धमनी में अवैध शिकार के एक मामले का खुलासा करते हुए वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. इस प्रकरण में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

अवैध शिकार पर कड़ा एक्शन

जानकारी के अनुसार, उप परिक्षेत्र सुंदरपुर के परिसार-डुग्गर क्षेत्र में चिड़िया रंग प्यारी के 3 नग तथा एक गिलहरी का अवैध शिकार करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया. इस मामले में वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(16), 9, 39, 50 एवं 51 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया. प्रकरण क्रमांक 22296/18 दिनांक 18 अप्रैल 2026 को दर्ज कर जांच शुरू की गई.

5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

वन विभाग की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें 19 अप्रैल 2026 को जिला जेल रामानुजगंज भेज दिया गया.अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई में शामिल सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड लिया गया है. यह पूरी कार्रवाई वनमंडलाधिकारी आलोक कुमार वाजपेयी के मार्गदर्शन में की गई.

दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई

उनके निर्देश पर उप वनमंडलाधिकारी वाड्रफनगर प्रेमचंद मिश्रा एवं परिक्षेत्राधिकारी धमनी केशव राज खटकर ने टीम का नेतृत्व करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की. कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक हरिशंकर सिंह, बसंतलाल नेताम, परिसार रक्षक मनदेव प्रसाद गुप्ता, लालमती सोनवानी सहित वाहन चालक एवं वन प्रबंधन समिति के सदस्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा. वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शिकार के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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