Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर शाम कब से शुरू होगा शुभ समय? जानें खरीदारी और पूजा का सही टाइम

Akshaya Tritiya 2026: आज पूरे देश में अक्षय तृतीया का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. इस दिन को हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसे ‘अखा तीज’ भी कहा जाता है. खास बात यह है कि यह दिन अबूझ मुहूर्त होता है, यानी बिना किसी विशेष मुहूर्त के भी विवाह, सगाई, खरीदारी और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं. इसी कारण लोग इस दिन सोना-चांदी और अन्य कीमती वस्तुओं की खरीदारी को प्राथमिकता देते हैं.

शाम के शुभ मुहूर्त में करें पूजा और खरीदारी