कौन हैं Seema Anand, 63 साल की उम्र में 5 साल के लड़के ने किया था प्रपोज? सोशल मीडिया पर मच रहा बवाल!

Who is Seema Anand: सोशल मीडिया पर इस समय Seema Anand का नाम चर्चा में बना हुआ है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमा इंटरनेट पर क्यों ट्रेंड कर रही हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 15, 2026 1:57:13 PM IST

Who is Seema Anand: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक नाम छाया हुआ है. यह नाम किसी मॉडल या फिर एक्ट्रेस का नहीं बल्कि एक 63 साल की महिला सीमा आनंद का है. सीमा आनंद अपने विचारों और बेबाक बयानों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप, रिश्तों, जिंदगी और इंसानों की जरुरतों वालें कुछ मुद्दों को लेकर खुलकर बात करने के लिए जानी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमा आनंद कौन है? 

सीमा आनंद बनी चर्चा का विषय 

सीमा आनंद अपने सीड़ी लुक, बड़ी बिंदी और सादगी भरे अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनकी मखमली आवाज और शब्दों के जादू से लोगों को अपनी तरफ रिझा रही है. जिसे करने के लिए बड़े-बड़े दिग्गज भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं. वह आज की यंग जनरेशन की बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं. 

आखिर कौन हैं Seema Anand?

सीमा आनंद कोई आम महीला नहीं बल्कि  वर्ल्ड फेमस स्टोरीटेलर, माइथोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं. वह फिजिकल क्लोजनेस की इंपॉर्टेंस के बारे में भी खुलकर बात करती हैं. जिस तरह से वह अपने विषय को लोगों के सामने रखती हैं, लोग उनकी बातें सुनते ही रह जाते हैं.  इन दिनों वे अपनी किसी नई किताब या वीडियो के कारण नहीं बल्कि अपने नए वाक्ये को लेकर चर्चा में हैं. 

क्यों छाया हुआ है  Seema Anand का नाम?

सीमा आनंद ने हाल ही में एक पॉडकास्ट और इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा बोल दिया. जिसके बाद इंटरनेट का पारा हाई हो गया. लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए कि आखिर सीमा आनंद कौन है? दरअसल, सीमा ने अपने हाल ही में हुए इंटरव्यू में बताया कि 15 साल के लड़के ने उन्हें प्रपोज किया था और उन्हें अट्रैक्टिव बताया था. उन्होंने बताया कि उस समय मेरी उम्र 63 साल की थी. 

क्या करती हैं Seema Anand?

बता दें कि, सीमा आनंद बड़े ही आसानी से पुराण और प्राचीन भारतीय ग्रंथों से जुड़ी कहानियों को अधुनिक नजरिए से पेश करती हैं. वह ज्यादातर रिश्तों, प्रेम और इंसानी फीलिंग्स से जुड़े मद्दों पर फोकस करती हैं. उन्होंने ‘The Arts Of Seduction’ के नाम से एक किताब भी लिखी है.  

