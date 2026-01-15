दीपिका बनने वाली थीं माफिया क्वीन, ‘O’ Romeo’ का गैंगस्टर था ये एक्टर; फिर शाहिद की झोली में कैसे आई फिल्म?

8
O’ Romeo: विशाल भारद्वाज फिल्म ‘ओ’ रोमियो’ (O’ Romeo) में शाहिद कपूर (Shahid Kapoor) एक बार फिर धमाल मचाते हुए नजर आने वाले हैं। फिल्म का पहला पोस्टर, टीजर और रिलीज डेट सामने आ चुकी है। फिल्म में तृप्ति डिमरी, तमन्ना भाटिया, नाना पाटेकर, दिशा पाटनी, विक्रांत मैसी और अविनाश तिवारी भी मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म का टीजर सामने आने के बाद बाद इसको लेकर और भी ज्यादा चर्चाएं शुरु हो चुकी हैं।
9 साल पहले बनने जा रही थी फिल्म
‘ओ’ रोमियो’ के लिए शाहिद और तृप्ति काफी पसंद किए जा रहे हैं। लेकिन शायद ही किसी को मालूम हो कि इस फिल्म के लिए पहले किसी और को चुना गया था। विशाल भारद्वाज ‘ओ’ रोमियो’ पर पिछले 9 साल से काम कर रहे हैं। जब उन्होंने इस फिल्म की अनाउंसमेंट की थी, उस समय फिल्म की कास्ट कुछ और थी।
पहले कौन-कौन थे फिल्म का हिस्सा?
ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के अनुसार, विशाल भारद्वाज साल 2017 से ‘ओ’ रोमियो’ पर काम कर रहे हैं। पहले इस फिल्म का फोकस अंडरवर्ल्ड क्वीन सपना दीदी (Underworld Queen Sapna Didi) थी। जिसका टाइटल ही सपना था। बाद में फिल्म का नाम ‘फेम फेटेल’ पड़ा। जिसका हिंदी में मतलब है ‘स्त्री को चोट लगना’ है।
क्यों इरफान-दीपिका नहीं बन पाए ओ रोमियो का हिस्सा?
सपना दीदी की बायोपिक के लिए मुख्य भूमिका दीपिका पादुकोण निभाने वाली थीं। फिल्म में हुसैन उस्तरा (Hussain Ustara)का किरादर इरफान खान करने वाले थे। फिल्म पीकू में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। लेकिन, साल 2018 में फिल्म की शूटिंग शुरु होने से पहले ही बंद हो गई। दरअसल, इस समय इरफान कैंसर से जूझ रहे थे। साल 2020 में इरफान का कैंसर के कारण निधन हो गया। जिसके बाद यह फिल्म बंद हो गई। हालांकि, अब एक बार फिर से डायरेक्टर मूवी को लेकर आए, लेकिन इल बार फोकस हिटमैन उस्तरा पर शिफ्ट हो गए।
कब रिलीज हो रही फिल्म?
शेक्सपियर के ‘ओ रोमियो रोमियो’ कविता से इंस्पायर्ड इस फिल्म में धोखे, प्यार और बदले की कहानी दिखाई गई है। शाहिद कपूर फिल्म में गैंगस्टर हुसैन उस्तरा का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं तृ्प्ति डिमरी फिल् अफसा (सपना दीदी) के किरदार में नजर आएंगी। यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।