डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का रहस्यमयी ट्वीट… शाहरुख खान की ‘किंग’ को लेकर बढ़ गई फैंस की धड़कनें

0
King Release Date: शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली अपनी अपकमिंग फिल्म किंग में पहली बार स्क्रीन शेयर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. कहने की ज़रूरत नहीं है, यह सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है, और फैंस आने वाली फिल्म के बारे में अपडेट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.
इसी बीच, डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के X (पहले ट्विटर) पर किए गए रहस्यमयी पोस्ट ने काफी ध्यान खींचा है, जिससे फैंस अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शाहरुख खान की फिल्म की रिलीज़ डेट के बारे में जल्द ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली है.
डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का रहस्यमयी पोस्ट
फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद ने X पर अपने लेटेस्ट पोस्ट से शाहरुख खान के फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. कल, उन्होंने बिना किसी और एक्सप्लेनेशन के सिर्फ़ एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा था, “और…”. आज, ऐसा लगता है कि उसी के फॉलो-अप में, उन्होंने पोस्ट किया- ‘तारीख…’. फैंस अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या यह किंग की रिलीज़ डेट के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट का कोई हिंट है.
फैंस का रिएक्शन
एक फैन ने कमेंट किया, “रिलीज़ डेट लोड हो रही है,” जबकि दूसरे ने लिखा, “किंग… इसे रिवील करो.” तीसरे नेटिज़न ने लिखा, “कहीं @imvangasandeep से क्लैश की प्लानिंग तो नहीं #King,” यह सोचते हुए कि क्या शाहरुख खान स्टारर फिल्म प्रभास की स्पिरिट के साथ बॉक्स ऑफिस पर क्लैश करेगी. इस बीच, एक और फैन ने कमेंट किया, “अब किंग के अनाउंसमेंट के साथ बाकी फिल्मों की रिलीज़ डेट रीशफल होगी. औरा.”
किंग फिल्म के बारे में जानकारी
शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ की ऑफिशियल अनाउंसमेंट मेकर्स ने उनके 60वें जन्मदिन (2 नवंबर) पर की थी. टाइटल रिवील टीज़र में SRK एक बिल्कुल नए अवतार में दिखे – सिल्वर बालों और कान की एक्सेसरीज़ के साथ, और इसने फैंस को उनके कैरेक्टर के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया. टाइटल रिवील के कुछ घंटों बाद, किंग खान ने मुंबई में एक फैन मीट में हिस्सा लिया, जिसके दौरान उन्होंने किंग में अपने कैरेक्टर के बारे में बड़ी डिटेल्स शेयर कीं. शाहरुख खान ने बताया कि फिल्म में उनका कैरेक्टर ‘बहुत डार्क’ है, और इसे सिद्धार्थ आनंद और सुजॉय घोष ने सोच-समझकर लिखा है.