Sunny Leone की इस वल्गर फिल्म करके पछताए थे असरानी, कह दी थी ऐसी बात

असरानी ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन इनमें से कुछ फिल्मों में काम करने का उन्हें अफ़सोस भी था जिनमें से एक सनी लियोनी की फिल्म भी थी.

By: Kavita Rajput | Published: October 22, 2025 3:59:10 PM IST

वेटरन एक्टर असरानी (Asrani) का 20 अक्टूबर को 84 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया था. असरानी बॉलीवुड के लीजेंड्री एक्टर्स में से एक थे उन्हें कॉमिक रोल्स के लिए आज भी याद किया जाता है. बहरहाल, आज हम आपको असरानी के एक पुराने इंटरव्यू के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक्टर ने फिल्म ‘मस्तीजादे’ में काम करने को लेकर अफसोस जाहिर किया था. असरानी ने 2016 में दिए इंटरव्यू में क्या कुछ कहा था आइए जानते हैं.  

वो बहुत ही खराब और भयानक अनुभव था
वेटरन एक्टर असरानी जिन्हें फिल्म ‘शोले’ में निभाए जेलर के रोल के लिए आज भी याद किया जाता है, 2016 में आई फिल्म ‘मस्तिजादे’ में नजर आए थे. ये एक एडल्ट कॉमेडी फिल्म थी. फिल्म में पोर्न स्टार सनी लियोनी लीड रोल में थीं. PTI को दिए एक इंटरव्यू में असरानी ने कहा था कि,  ‘वो फिल्म एक बेहद खराब और भयानक अनुभव जैसी थी; नहीं जानता था कि फिल्म ऐसी बनेंगी’. असरानी की मानें तो उन्हें इस बात का बेहद अफसोस था कि उन्होंने फिल्म मस्तीजादे में काम किया है. 
 
महमूद साहब ने शुरू की थी डबल मीनिंग कॉमेडी 
वेटरन एक्टर ने इंटरव्यू में बताया था कि समय के साथ कॉमेडी की दुनिया कितनी बदल चुकी है. असरानी के अनुसार, ‘महमूद साहब ने डबल मीनिंग डायलॉग के साथ इसकी शुरुआत की थी. कुछ दर्शकों को ये पसंद भी आये जिसकी देखा देखी औरों ने भी इस फार्मूला को ट्राय करना शुरू कर दिया था. उस वक्त तक कॉमेडी फिर भी डबल मीनिंग ही हुआ करती थी लेकिन अब ये वल्गर हो चुकी है, कॉमेडी के नाम पर आजकल सिर्फ कपड़े उतारना ही रह गया है. असरानी का मानना था कि इंडियन ऑडियंस जो ज़्यादातर पारिवारिक फ़िल्में देखना पसंद करती है ऐसी फिल्मों को आज नहीं तो कल रिजेक्ट कर देगी.

