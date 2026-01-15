‘ये क्या बात हुई…’ फिनाले के बाद नहीं हुई सलमान-फरहाना की मुलाकात; भाईजान को लेकर क्या बोल गईं एक्ट्रेस

Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt: बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर को हुआ था. ऐसे में सीजन को खत्म हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. सीजन 19 की ट्रॉफी गौरव खन्ना के हाथ लगी थी. वहीं फरहाना भट्ट शो की फर्स्ट रनरअप रही थीं. बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी में भी फरहाना भट्ट के चर्चे खूब हुए थे. खबरों के मुताबिक, उन्हें खतरों के खिलाड़ी का भी ऑफर मिला है.

सुर्खियों में फरहाना भट्ट

हाल ही में बिग बॉस 19 के सभी कंटेस्टेंट्स दुबई में हुई शो की सक्सेस पार्टी हुई थी. जिसमें सभी घरवाले नजर आए थे. फरहाना भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह सलमान खान से शो के बाद कभी भी नहीं मिली हैं. उन्हें लगता हैं कि सलमान खान उनसे मिलना नहीं चाहेंगे. अब उनका यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सलमान खान से नहीं हुई मुलाकात- फरहाना

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फरहाना भट्ट ने खुलासा किया कि बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद वह सलमान खान से नहीं मिली हैं. उन्होंने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा कि ‘मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है. फरहाना से जब पूछा गया कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो क्या वह उनसे मिलना चाहेंगी? इसके जवाब में फरहाना ने कहा कि – ‘यह क्या बात हुई…बिल्कुल, वह सलमान खान हैं, लेकिन मुझे नहीं नहीं लगता कि वो मुझसे मिला नहीं चाहेंगे. वो पूरे सीजन मुझसे नाराज रहे हैं. लेकिन उन्हें मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगी.”

काफी चीजें बुरी लगी हैं मेरी- फरहाना