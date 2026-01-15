Home > मनोरंजन > Bigg boss > ‘ये क्या बात हुई…’ फिनाले के बाद नहीं हुई सलमान-फरहाना की मुलाकात; भाईजान को लेकर क्या बोल गईं एक्ट्रेस

‘ये क्या बात हुई…’ फिनाले के बाद नहीं हुई सलमान-फरहाना की मुलाकात; भाईजान को लेकर क्या बोल गईं एक्ट्रेस

Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt: बिग बॉस 19 को खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है. शो के कई कंटेस्टेंट्स अभी तक सुर्खियों में बने हुए हैं. फरहाना भट्ट भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में फरहाना ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि फिनाले के बाद वह अब तक सलमान खान से नहीं मिली हैं.

By: Preeti Rajput | Published: January 15, 2026 10:30:37 AM IST

‘ये क्या बात हुई…’ फिनाले के बाद नहीं हुई सलमान-फरहाना की मुलाकात; भाईजान को लेकर क्या बोल गईं एक्ट्रेस


 
Bigg Boss 19 Farrhana Bhatt: बिग बॉस 19 का फिनाले 7 दिसंबर को हुआ था. ऐसे में सीजन को खत्म हुए एक महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. सीजन 19 की ट्रॉफी गौरव खन्ना के हाथ लगी थी. वहीं फरहाना भट्ट शो की फर्स्ट रनरअप रही थीं. बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी में भी फरहाना भट्ट के चर्चे खूब हुए थे. खबरों के मुताबिक, उन्हें खतरों के खिलाड़ी का भी ऑफर मिला है. 

सुर्खियों में फरहाना भट्ट 

हाल ही में बिग बॉस 19 के सभी कंटेस्टेंट्स दुबई में हुई शो की सक्सेस पार्टी हुई थी. जिसमें सभी घरवाले नजर आए थे. फरहाना भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह सलमान खान से शो के बाद कभी भी नहीं मिली हैं. उन्हें लगता हैं कि सलमान खान उनसे मिलना  नहीं चाहेंगे. अब उनका यह इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सलमान खान से नहीं हुई मुलाकात- फरहाना 

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान फरहाना भट्ट ने खुलासा किया कि बिग बॉस 19 खत्म होने के बाद वह सलमान खान से नहीं मिली हैं. उन्होंने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान कहा कि ‘मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है. फरहाना से जब पूछा गया कि अगर उन्हें मौका मिलता है तो क्या वह उनसे मिलना चाहेंगी? इसके जवाब में फरहाना ने कहा कि – ‘यह क्या बात हुई…बिल्कुल, वह सलमान खान हैं, लेकिन मुझे नहीं नहीं लगता कि वो मुझसे मिला नहीं चाहेंगे. वो पूरे सीजन मुझसे नाराज रहे हैं. लेकिन उन्हें मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं लगी.”

काफी चीजें बुरी लगी हैं मेरी- फरहाना 

फरहाना भट्ट से जब पूछा कि वह सलमान खान को क्या मैसेज देना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि एक तो ये कि फरहाना भट्ट कभी गलत नहीं हो सकती पर हां उन्हें मेरी काफी चीजें गलत लगी हैं. लेकिन मैं क्या ही उन्हें मैसेज दुंगी. बता दें कि, बिग बॉस 19 में सलमान खान ने फरहाना भट्ट को उनके रवैये के लिए खूब लताड़ा था. फरहाना को कई बार डांट पड़ी थी. 

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: bigg boss 19farhana bhattsalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इंटरमिटेंट फास्टिंग के 8 फायदे

January 15, 2026

स्मार्ट खाएं, मज़बूत रहें: फल जो आपके शरीर को प्राकृतिक...

January 14, 2026

सोलो ट्रैवल: अकेले अपने पहले एडवेंचर के लिए पावरफुल टिप्स

January 14, 2026

अल्टीमेट बकेट लिस्ट: 2026 में घूमने लायक 10 सपनों की...

January 14, 2026

क्या हाइड्रोजन वॉटर एक चमत्कारी ड्रिंक है? इसके हैरान करने...

January 14, 2026

क्या वाकई 30 मिनट का यह व्यायाम 1.5 घंटे की...

January 14, 2026
‘ये क्या बात हुई…’ फिनाले के बाद नहीं हुई सलमान-फरहाना की मुलाकात; भाईजान को लेकर क्या बोल गईं एक्ट्रेस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘ये क्या बात हुई…’ फिनाले के बाद नहीं हुई सलमान-फरहाना की मुलाकात; भाईजान को लेकर क्या बोल गईं एक्ट्रेस
‘ये क्या बात हुई…’ फिनाले के बाद नहीं हुई सलमान-फरहाना की मुलाकात; भाईजान को लेकर क्या बोल गईं एक्ट्रेस
‘ये क्या बात हुई…’ फिनाले के बाद नहीं हुई सलमान-फरहाना की मुलाकात; भाईजान को लेकर क्या बोल गईं एक्ट्रेस
‘ये क्या बात हुई…’ फिनाले के बाद नहीं हुई सलमान-फरहाना की मुलाकात; भाईजान को लेकर क्या बोल गईं एक्ट्रेस