JEE Mains Session 2 Result 2026: आज जारी होगा जेईई मेन सेशन 2 का रिजल्ट, जानें कैसे डाउनलोड होगा स्कोरकार्ड? पूरी जानकारी

JEE Mains Session 2 Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) 20 अप्रैल, 2026 को जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन (JEE) Main सेशन के रिजल्ट घोषित करेगी. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट – jeemain.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे. JEE Mains सेशन दो का रिजल्ट देखने के लिए, उम्मीदवारों को अपने एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा.

JEE Mains Session 2 के रिज़ल्ट की तारीख और समय

NTA ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि JEE Main 2026 Session 2 का रिज़ल्ट ’20 अप्रैल तक’ यानी आज घोषित किया जाएगा. हालाँकि, रिज़ल्ट जारी होने का सटीक समय अभी तक पक्का नहीं हुआ है. पिछले रुझानों के आधार पर, रिज़ल्ट आमतौर पर देर शाम या रात के समय घोषित किया जाता है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताज़ा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.

JEE रिजल्ट कैसे देखें?

स्टेप 1: jeemain.nta.nic.in पर जाएं



स्टेप 2: ‘View JEE Main 2026 Result’ लिंक पर क्लिक करें



स्टेप 3: JEE Main एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि डालें



स्टेप 4: JEE Main रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें.

कब आयोजित की गई थी परीक्षा?

दूसरे सेशन की परीक्षा 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच आयोजित की गई थी. JEE Main सेशन 2 की प्रोविज़नल आंसर-की 11 अप्रैल, 2026 को जारी की गई थी. NTA के अनुसार, दूसरा सेशन पूरे देश के 304 शहरों में 566 परीक्षा केंद्रों पर और भारत के बाहर 14 शहरों में कंप्यूटर-आधारित टेस्ट (CBT) के ज़रिए आयोजित किया गया था, जिसमें लगभग 11.23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे. JEE Main का रिज़ल्ट एक स्कोरकार्ड PDF के रूप में जारी किया जाता है, जिसमें उम्मीदवार द्वारा प्राप्त परसेंटाइल शामिल होता है. स्कोरकार्ड की प्रतियाँ छात्र और माता-पिता, दोनों की रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेजी जाएँगी. जिन उम्मीदवारों की रैंक टॉप 2.5 लाख के भीतर होगी, वे JEE Advanced 2026 में बैठने के पात्र होंगे.

JEE Advanced 2026 श्रेणी-वार योग्यता कोटा