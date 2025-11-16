‘10,000 रुपये देते हैं और वोट ले लेते…’, बिहार चुनाव में NDA की जीत पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

Akhilesh Yadav Reaction on Bihar Results: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत की. इसमें उन्होंने बिहार चुनाव के रिजल्ट पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि नतीजे हजम नहीं हो रहे हैं, आप चुनाव जीत सकते हैं या हार सकते हैं. हम उनसे सीखते रहते हैं. आप लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन भाजपा की मशीनरी और उनके काम करने के तरीके को देखिए, जो ज़मीनी स्तर तक पहुंचता है. मिसाल के तौर पर, उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि महिलाओं ने उन्हें बड़ी संख्या में वोट दिया. यह कहना सही होगा कि उन्हें महिलाओं से ज़्यादा वोट मिले. लेकिन आप उन्हें कब तक 10,000 रुपये देते रहेंगे? आप उन्हें सम्मान की ज़िंदगी कब देंगे? उन्होंने कहा कि अब आप उन लोगों को 10,000 रुपये दे रहे हैं जो अपने लोगों के साथ भी नहीं रह सकते. यह दुखद है.

10,000 रुपये दें वोट ले लेते हैं- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहां सबसे ज़्यादा लोग पलायन करते हैं. वे अपने परिवारों को पीछे छोड़ जाते हैं. सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम नहीं कर रही है कि लोग अपने परिवार के साथ परिवार की तरह रहें. वे बस 10,000 रुपये देते हैं और वोट ले लेते हैं. बाद में, जैसा उन्होंने दूसरे राज्यों में किया, उन्होंने संख्या कम कर दी और नियम बना दिए। फिर उन्हें एहसास हुआ कि हमारी माताओं और बहनों को मदद नहीं मिल सकती. महाराष्ट्र या किसी भी अन्य राज्य में यही होता है.

NDA की प्रचंड जीत पर अखिलेश यादव ने कहा कि 202 दोहरा शतक! मैं इसे पचा नहीं पा रहा हूं. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि नतीजा क्या निकला. अगर हम 200 सीटें जीत सकते हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल वहाँ जीत सकता है जहां ज़्यादा सीटें हैं – 70-80%. इसलिए 90% जनता के साथ काम करने वाली दूसरी पार्टियां उनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. अगर यही मानक है, तो हमें इससे आगे बढ़ना होगा.

हम हार से सीखते है- अखिलेश यादव

डबल इंजन वाली पार्टी को उसकी नाकामी की याद दिलाते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि हम हार से सीखते हैं. और जब आप नीचे पहुंचते हैं, तो आपको सीखने का मौका मिलता है. फिर आप सोचते हैं कि कैसे वापसी करें. मुझे याद है हमें 5 सीटें मिली थीं. मैं सरकार को मना नहीं पाया था. फिर डबल इंजन आ गया. हमने उन दोनों डबल इंजन को हरा दिया. वे इतनी सीटें हार गए कि शायद उन्हें अभी भी इसका एहसास नहीं है. अब बिहार की जीत को यूपी की जीत से नहीं जोड़ा जा सकता। यूपी की जीत अलग है, बिहार की जीत अलग है. आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन आपने देखा है कि यूपी में क्या हुआ. हमारे पास बिहार को जीत में बदलने का समय है. हम इसके लिए तैयार हैं. यूपी में विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं हैं.