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Chhattisgarh Old Coin Scam: छत्तीसगढ़ में पुराने नोट-सिक्कों के नाम पर ठगी, हरियाणा से मास्टरमाइंड गिरफ्तार

Chhattisgarh Old Coin Scam:  छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में छुईखदान पुलिस ने पुराने नोट-सिक्कों के नाम पर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है. आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को लाखों रुपये दिलाने का झांसा देकर प्रोसेसिंग फीस और अन्य बहानों से पैसे ऐंठता था.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 18, 2026 1:20:45 PM IST

लाखों की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार
लाखों की ठगी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार


Chhattisgarh Old Coin Scam: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में पुराने नोट और सिक्कों के बदले लाखों रुपये दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. छुईखदान पुलिस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड को हरियाणा के मेवात क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को लालच देकर अपने जाल में फंसाता था और उनसे लाखों रुपये ऐंठ लेता था.

सोशल मीडिया के जरिए बिछाया जाता था जाल

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों को पुराने नोट और सिक्कों के बदले भारी रकम दिलाने का लालच देता था. वह आकर्षक विज्ञापन डालकर लोगों को संपर्क करने के लिए प्रेरित करता और फिर उन्हें ठगी के जाल में फंसा लेता था.

लाखों रुपये दिलाने का झांसा देकर ठगी

मामला छुईखदान थाना क्षेत्र का है, जहां पद्मावतीपुर निवासी एक व्यक्ति को व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर पुराने सिक्के और नोट के बदले मोटी रकम दिलाने का दावा किया गया. आरोपी ने ₹5 के पुराने नोट के बदले करीब 37 लाख रुपये दिलाने का लालच दिया. इसके बाद उसने प्रोसेसिंग फीस, कस्टम शुल्क और अन्य बहानों से अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए.

पीड़ित से 11.70 लाख रुपये की ठगी

इस तरह आरोपी ने धीरे-धीरे अलग-अलग कारण बताकर पीड़ित से कुल 11 लाख 70 हजार रुपये ऐंठ लिए. जांच के दौरान यह भी पता चला कि आरोपी फर्जी सिम कार्ड और कई बैंक खातों का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाता था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की और सुराग के आधार पर टीम हरियाणा के नूंह जिले पहुंची. वहां स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी मोहम्मद जाहिर को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है.

फर्जी वीडियो दिखाकर बढ़ाता था भरोसा

आरोपी का तरीका बेहद शातिर था. वह पहले रजिस्ट्रेशन और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसे लेता, फिर नकदी से जुड़े फर्जी वीडियो दिखाकर लोगों का भरोसा जीतता था. इसके बाद पुलिस कार्रवाई का डर दिखाकर और रकम वसूलता था. गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 2 एटीएम कार्ड और 4 हजार रुपये नगद बरामद किए हैं. फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

ऐसे झांसे में न आएं

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी लालच भरे ऑफर या अनजान लिंक पर भरोसा न करें. सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे इस तरह के झांसे से सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.

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Tags: Chhattisgarh Old Coin Scam
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