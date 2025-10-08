आप सोना-सोना करते रह गए! यहां चांदी ने भी बढ़ा लिए अपने भाव, निवेशकों को दे रहा शानदार रिटर्न

सोने के दीवानों, ध्यान दें! आप जहाँ सोने में निवेश की बातें करते रहे, वहीं चांदी ने चुपचाप अपनी चमक बढ़ा दी और भावों में छलांग लगा दी है. करवा चौथ और दिवाली से पहले चांदी ने ऐसे रिटर्न दिए कि निवेशक भी हैरान हैं. सवाल ये है क्या इस त्योहारी सीज़न में चांदी सोने से भी ज़्यादा चमकने वाली है? बुधवार, 8 अक्टूबर को दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी (Silver Price Today) की कीमत ₹1,57,100 प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई. गौरतलब है कि चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों में यह कीमत ₹1,67 लाख तक पहुँच गई. इसका मतलब है कि चांदी अब सोने से ज़्यादा रिटर्न दे रही है.

पिछले कुछ दिनों से चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. मंगलवार के मुकाबले आज चांदी लगभग ₹800 महंगी हो गई है. बाजार विशेषज्ञों का मानना ​​है कि यह तेजी घरेलू नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय कारणों से है. औद्योगिक मांग बढ़ने से चांदी की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है. कुल मांग में औद्योगिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत है.

7 शहरों में चांदी की कीमत

शहर चांदी (रुपए/किग्रा)

दिल्ली 1,57,000 मुंबई 1,57,000 कोलकाता 1,57,000 लखनऊ 1,57,000 बेंगलुरु 1,57,000 पटना 1,57,000 हैदराबाद 1,67,000

सोने के दाम ने एक बार फिर छुआ आसमान! जानें कितने बढे़ दाम आपके शहर में

चांदी ₹1.80 लाख के पार हो सकती है

त्योहारी सीज़न की शुरुआत के साथ ही आभूषणों की माँग भी बढ़ गई है. लोग करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली के लिए चांदी के सिक्के, बर्तन और आभूषण खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय माँग जारी रही, तो आने वाले हफ़्तों में चाँदी ₹1.80 लाख के पार जा सकती है. इस बार करवा चौथ पर चाँदी वाकई सोने से ज़्यादा चमक रही है.

MCX और IBJA पर चाँदी ने सर्वकालिक ऊँचाई को छुआ

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) और इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर चांदी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. बुधवार को एमसीएक्स पर चाँदी में 3085 रुपये की भारी उछाल देखी गई और इसकी कीमत 1,49,138 रुपये पर पहुँच गई.