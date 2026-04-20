Aurangabad illegal mining: अवैध खनन पर सख्ती, कोयला लदा हाइवा और बालू ट्रैक्टर जब्त, विभाग ने लगाया भारी जुर्माना

Aurangabad illegal mining: बिहार के औरंगाबाद जिले में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई वाहनों को जब्त किया है और संबंधित वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है.

संयुक्त कार्रवाई में चार वाहन जब्त

जिला खनन पदाधिकारी हरेश कुमार के निर्देश पर खनन टीम और औरंगाबाद पुलिस ने मिलकर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की. इस दौरान कुल दो ट्रैक्टर और दो हाइवा को जब्त किया गया. यह कार्रवाई जिले में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई.

अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई

खान निरीक्षक प्रत्यूष कुमार के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के तहत रिसियप थाना क्षेत्र से अवैध कोयला लदा एक हाइवा जब्त किया गया. वहीं, फेसर थाना क्षेत्र से अवैध डस्ट लदा एक हाइवा पकड़ा गया. इसके अलावा दाउदनगर थाना क्षेत्र से दो ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया, जो अवैध रूप से खनिज ढुलाई में लगे हुए थे. कार्रवाई के दौरान किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, क्योंकि वाहन चालक और अवैध खनन से जुड़े लोग मौके से फरार हो गए. हालांकि प्रशासन ने सभी जब्त वाहनों को संबंधित थानों को सौंप दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना

खनन विभाग ने स्पष्ट किया कि अवैध रूप से बालू, गिट्टी और अन्य खनिजों की ढुलाई करने वाले वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया गया है. खान निरीक्षक प्रत्यूष कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है. लगातार हो रही इस तरह की कार्रवाइयों से जिले में सक्रिय खनन माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है. हाल के दिनों में कई अवैध गिट्टी और बालू लदे हाइवा व ट्रैक्टर जब्त किए जा चुके हैं, जिससे अवैध कारोबार में लगे लोगों में डर का माहौल है.

अभियान आगे भी रहेगा जारी

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. ऐसे मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस अवैध धंधे पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.