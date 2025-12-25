Home > एंटरटेनमेंट > आखिर क्यों शहनाज गिल पर भड़के भारतीय फैंस? किस गाने पर रील बनाना पड़ा भारी?

हाल ही में 'बिग बॉस 13' फेम शहनाज गिल (Big Boss 13 Fame Shehnaaz Gill) को पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर (Pakistani Actress Hania Aamir) के नए ड्रामे 'मेरी जिंदगी है तू' (New Drama Song) के गाने पर परफॉर्म करना महंगा पड़ गया है. जहां, सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर उनकी ट्रोलिंग (Trolling) की जा रही है.

By: DARSHNA DEEP | Published: December 25, 2025 4:35:49 PM IST

Shehnaaz Gill Faces Backlashes
Shehnaaz Gill Faces Backlashes


Shehnaaz Gill Faces Backlashes: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी हस्तियों पर लगे डिजिटल बैन के बीच, ‘बिग बॉस 13’ फेम शहनाज गिल इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं. सोशल मीडिया पर शहनाज गिल ट्रोलर्स के निशाने पर बुरी तरह से आ गई हैं. आखिर क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़िए पूरी  खबर.

पहलगाम हमला और डिजिटल पाबंदियां

इस साल अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कई पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए थे. इन कलाकारों में हानिया आमिर, माहिरा खान और अली जफर जैसे कई बड़े नाम शामिल थे. हालाँकि, इसके बावजूद भी भारत में पाकिस्तानी ड्रामों और उनके संगीत की लोकप्रियता बनी हुई है, जो अब विवाद का कारण तेजी से बनती जा रही है. 

शहनाज गिल की रील और सोशल मीडिया पर नाराजगी

शहनाज गिल ने हाल ही में आसिम अजहर और सबरी सिस्टर्स द्वारा गाए गए ड्रामे के टाइटल ट्रैक पर एक रील अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें उन्होंने खुद को इस गाने से “ऑब्सेस्ड” बताया. पाकिस्तानी ड्रामे ‘मेरी जिंदगी है तू’ के गाने पर रील पोस्ट करने के बाद शहनाज गिल की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग की जा रही है. जिसपर भारतीय फैंस ने इसे राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान बताते हुए शहनाज की कड़ी आलोचना की है. तो वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का यह ड्रामा काफी हिट है, लेकिन सीमा पर तनाव ने इसके प्रति भारतीय दर्शकों के नजरिए को दो हिस्सों में अब पूरी तरह से बांटकर रख दिया है.

यहां देखें वीडियो



यूजर्स ने शहनाज को पहलगाम हमले की दिलाई याद

गुस्साए यूजर्स ने शहनाज गिल को पहलगाम हमले की याद दिलाते हुए कड़ी आलोचना की है. जिसपर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब देश की सुरक्षा और भावनाओं की बात हो, तो सेलिब्रिटीज को अपनी पसंद से ऊपर उठकर सोचना चाहिए. तो वहीं, दूसरी तरफ कमेंट बॉक्स में यूजर्स ने लिखा कि “इंडियन सेलिब्रिटी होने पर शर्म आनी चाहिए” और कुछ ने पाकिस्तानी सामग्री को बढ़ावा देने पर सख्त से सख्त नाराजगी भी जाहिर की है. 

‘मेरी जिंदगी है तू’ का लगातार बढ़ता जा रहा क्रेज

विवादों के बीच हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान का यह ड्रामा भारत में डिजिटल माध्यमों पर काफी देखा जा रहा है. इसके अलावा केमिस्ट्री और रूहानी संगीत ने भारतीय दर्शकों का ध्यान खींचा है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात ने इसे एक संवेदनशील मुद्दा बना दिया है. 

