होली पर बनाएं रॉयल केसर-बादाम शरबत, मेहमान भी हो जाएंगे खुश
Feb 26, 2026
Preeti-rajput
होली रंगों, मिठास और खुसियों का त्योहार है. इस दिन लोग घरों में तरह-तरह पकवान बनाते हैं.
इन सब के साथ ठंडा और खुशबूदार केसर-बादाम और ठंडाई मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा.
ऐसे में आप मेहमानों के लिए कुछ खास और घर पर बना सकते हैं. इसके लिए केसर बादाम शरबत बेस्ट ऑप्शन है.
बादाम को 2 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दें, इसके साथ ही खरबूजे के बीज भी धोकर भिगो दें.
बर्तन में पानी और चीनी डालकर उबाल लें. जब चाशनी में तार जैसा बनने लगे, तो उसमें कुछ बूंदे नींबू क रस डाल दें.
बादाम का छिलका उतार लें और खरबूजे के बीज के साथ इसे पीस लें.
इलायची को कूटकर उसका भी पाउडर बना लें. फिर पेस्ट को ठंडी चाशनी में मिलाएं.
इलायची पाउडर डाल दें और फिर अच्छी तरह से मिलाने पर केसर बादाम का शरबत तैयार हो जाएगा.
