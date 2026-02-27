✕
क्या आप NCERT का फुल फॉर्म जानते हैं?
Sanskritij-jaipuria
Feb 27, 2026
Feb 27, 2026
Sanskritij-jaipuria
NCERT एक स्वायत्त संस्था है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी.
ये संस्था स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें का निर्माण और विकास करती है.
एनसीईआरटी की स्थापना 1 सितंबर 1961 को की गई थी.
इसका मेन उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और शैक्षिक सुधार को बढ़ावा देना है.
कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन भी यही संस्था करती है.
इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है.
NCERT का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (National Council of Educational Research and Training) है.
Read More
क्या आप NCERT का फुल फॉर्म जानते हैं?
विजय-रश्मिका की हुई ‘योद्धा शादी’, जानें क्या है ‘कोडवा परंपरा’
यश की इतनी करोड़ की फिल्म कितनी लंबी? 5 हसीनाओं का जबरदस्त तड़का
होली के जिद्दी रंग कैसे हटाएं? अपनाएं ये आसान उपाय