यश की इतनी करोड़ की फिल्म कितनी लंबी? 5 हसीनाओं का जबरदस्त तड़का
Mohammad-nematullah
Feb 26, 2026
Feb 26, 2026
Mohammad-nematullah
यश की फिल्म टॉक्सिक से जुड़े दो खूंखार विलेन का लुक रिवील किया गया था. इस फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट है
फिल्म टॉक्सिक का रनटाइम 2 घंटे 20 मिनट बताया जा रहा है. इसे देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म दो पार्ट में रिलीज हो सकती है
यश तकरीबन 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं. वे आखिरी बार 2022 में आई फिल्म केजीएफ 2 में नजर आए थे
फिल्म टॉक्सिक में 5 हसीनाओं का जलवा देखने को मिलेगा. कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत है
डायरेक्टर गीतू मोहनदास की टॉक्सिक एक पीरियड ड्रामा एक्शन-थ्रिलर फिल्म है. इस मूवी को 600 करोड़ के बजट में तैयार किया है
