Weather Today April 15 2026: अप्रैल में ही तपने लगा यूपी, कई जिलों में 41°C के पार तापमान, जानें अपने शहर का हाल

Weather Today April 15 2026: उत्तर प्रदेश में अप्रैल के मध्य में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल को प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है और साफ आसमान के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

लखनऊ में 39°C का अनुमान

राजधानी लखनऊ में 15 अप्रैल को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. वहीं प्रदेश के कई जिलों में तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

इन जिलों में सबसे ज्यादा असर

मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद, सहारनपुर, हापुड़, हाथरस, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया और झांसी में गर्मी का असर अधिक देखने को मिल रहा है. इन इलाकों में दोपहर के समय बाहर निकलना मुश्किल हो गया है.

लू जैसे हालात

मंगलवार को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा. तेज धूप और 20-25 किमी/घंटा की रफ्तार से चल रही गर्म हवाओं ने लू जैसी स्थिति पैदा कर दी. दोपहर के समय सड़कों पर भीड़ कम नजर आई, जिससे साफ है कि लोग घरों में रहकर गर्मी से बचाव कर रहे हैं. विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की गर्म और सूखी हवाएं शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ा देती हैं. बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों पर इसका असर ज्यादा पड़ सकता है. कई क्षेत्रों में हीटवेव जैसी स्थिति बन रही है.

पश्चिमी विक्षोभ से हल्की राहत के संकेत

मौसम विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है. इससे तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट आ सकती है, हालांकि यह राहत ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी.

लोगों के लिए जरूरी सावधानियां