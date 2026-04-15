Silver Price Today 15 april 2026: चांदी के फिर बढ़े भाव, जानें कितनी महंगी हुई सिल्वर और क्या है नया रेट

Silver Price Today 15 april 2026: भारत में चांदी के दाम में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे निवेशकों और खरीदारों की दिलचस्पी बनी रहती है. अगर आप चांदी के सिक्के, बार, ज्वैलरी या अन्य गहने खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो केवल कीमत जानना ही काफी नहीं है, बल्कि इसकी प्योरिटी, वजन, बाजार के ट्रेंड और खरीद-बिक्री से जुड़े नियमों की जानकारी भी बेहद जरूरी है. सही जानकारी के साथ की गई खरीदारी ही आपको भविष्य में फायदा दिला सकती है.

आज क्या है चांदी का लेटेस्ट रेट?

देश में फिलहाल चांदी की कीमत करीब ₹237 प्रति ग्राम दर्ज की गई है. इसके अनुसार 8 ग्राम चांदी ₹1,896, 10 ग्राम ₹2,370, 100 ग्राम ₹23,700 और 1 किलो चांदी ₹2,37,000 के आसपास मिल रही है. आज के दिन कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और बाजार फिलहाल स्थिर नजर आ रहा है. हालांकि, चांदी के दाम रोजाना बदलते हैं, इसलिए खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर जांचना चाहिए.

पिछले 10–15 दिनों में कैसा रहा ट्रेंड?

अगर हाल के दिनों की बात करें तो चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव साफ देखने को मिला है.

13 अप्रैल 2026 को 10 ग्राम चांदी ₹2,370 पर स्थिर रही

10 अप्रैल को यह बढ़कर ₹2,399 हो गई थी

9 अप्रैल को इसमें गिरावट आकर ₹2,362 दर्ज हुई

8 अप्रैल को कीमत ₹2,440 तक पहुंच गई थी

7 अप्रैल को यह घटकर ₹2,309 हो गई

इन आंकड़ों से साफ है कि चांदी का बाजार काफी संवेदनशील है और इसमें तेजी-गिरावट दोनों ही देखने को मिलती रहती है. इसलिए निवेश से पहले बाजार के ट्रेंड को समझना बेहद जरूरी है.

बड़े शहरों में क्या हैं चांदी के दाम?

देश के अलग-अलग शहरों में चांदी की कीमतों में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है. दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता, पुणे जैसे शहरों में 10 ग्राम चांदी का भाव करीब ₹2,550 के आसपास है. वहीं चेन्नई, हैदराबाद, भुवनेश्वर, कोयंबटूर और विजयवाड़ा जैसे शहरों में यही कीमत ₹2,650 तक पहुंच जाती है. यह अंतर स्थानीय टैक्स, डिमांड और सप्लाई के कारण होता है. इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने शहर के हिसाब से ही रेट की पुष्टि करें.

चांदी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

चांदी खरीदते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है:

हमेशा BIS हॉलमार्क वाली चांदी खरीदें

विक्रेता या ज्वैलर की विश्वसनीयता जांचें

सही वजन और बिल जरूर लें

ज्वैलरी पर लगने वाले मेकिंग चार्ज और GST के बारे में पहले जानकारी लें

इन बातों को ध्यान में रखकर आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं और सही कीमत पर खरीदारी कर सकते हैं.

मेकिंग चार्ज और अन्य खर्च

अगर आप चांदी की ज्वैलरी खरीदते हैं तो केवल धातु की कीमत ही नहीं, बल्कि मेकिंग चार्ज भी देना होता है. यह चार्ज डिजाइन, कारीगरी और ज्वैलर के अनुसार अलग-अलग हो सकता है. इसके अलावा GST भी कीमत में जुड़ता है, जिससे कुल खर्च बढ़ जाता है. चांदी को निवेश के लिहाज से एक अच्छा विकल्प माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो कम बजट में निवेश करना चाहते हैं.