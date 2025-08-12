Khesari Lal Yadav ने की इस हीरोइन के साथ लिपटा-चिपटी, सीने से लगा कर पानी में किया ताबड़तोड़ रोमांस, वायरल हो रहा है वीडियो

Bhojpuri Song: भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा एक्टर खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) अकसर खबरों में बने रहते हैं, एक्टर का हर भोजपुरी सॉन्ग रिलीज होते ही वायरल हो जाता हैं और सोशल मीडिया पर छा जाता हैं। इसी बीच खेसारी लाल यादव का एक वीडियों पूरे इंटरनेट पर तहलका मचा रहा हैं, इस वीडियों में खेसारी एक एक्ट्रेस के साथ ताबड़तोड़ रोमांस करते दिख रहे हैं और एक्ट्रेस भी खेसारी को सीने से लगा रही हैं।

खेसारी लाल यादव ने किया इस हिरोइन की साथ लिपटा-चिपटी

दरअसल, खेसारी लाल यादव के साथ जो हिरोइन रोमांस कर रही हैं, वो और कोई नहीं बल्कि काजल राघवानी (Kajal Raghwani), दोनों का एक पुराना भोजपुरी गाना ‘तेलवा मल दे’ यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा हैं, जिसके क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस भोजपुरी गाने में काजल राघवानी बेहद खूबसूरत लग रही हैं और एक्ट्रेस का सेक्सी और बोल्ड अंदाज देखने लायक हैं, इसी दौरान खेसारी लाल यादव भी कम नहीं नजर आ रहे हैं, उनका अंदाज भी लोगों को काफी पसंद आ रहा है। खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और काजल राघवानी गाने में एक दूसरे के बेहद करीब दिख रहे हैं और एक दूसरे से लिपट-चिपट कर डांस कर रहे हैं, इस दौरान एक्ट्रेस के कातिलाना डांस मूव्स लोगों को दीवाना बना रहे हैं। लोग इस भोजपुरी गाने ‘तेलवा मल दे’ की वीडियो बार-बार देख रहे हैं।

खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी से की मालिश करने की गुजारिश

खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी (Kajal Raghwani) के इस गाने ‘तेलवा मल दे’ को Enterr10 Rangeela के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है। यह सुपरहिट भोजपुरी गाना साल 2017 में रिलीज हुई देव पांडे निर्देशित सुपरहिट फिल्म ‘हम हैं हिंदुस्तानी’ का है। इस भोजपुरी गाने के वीडियो में खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav), काजल राघवानी अपनी कमर दर्द की शिकायत करते हैं और एक्ट्रेस से मालिश करने की गुजारिश करते हैं. इस पर काजल राघवानी कहती हैं कि अगर वो रोज मालिश करेंगी, तो उनकी नाज़ुक कलाई दुखने लगेगी।

खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी की सुपहिट जोड़ी

बता दें कि एक समय था जब खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी (Kajal Raghwani) की जोड़ी को भोजपुरी की सुपहिट जोड़ी कहा जाता था, लेकिन अब दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं, दोनों में दूरियां बढ़ गई हैं और ये दमदार जोड़ी टूट गई है, लेकिन खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) और काजल राघवानी आज भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते है और यहीं वजह हैं आज भी दोनों के भोजपुरी गाने लोगों को काफी ज्यादा पसंद हैं।