KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान

Kaun Banega Crorepati 17: भुवनेश्वर की रहने वाली कुमारी पूजा इस हफ्ते कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) 17 के मंच पर पहुँचीं। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के सामने बैठकर उन्होंने खेल खेला और अपनी जिदगी की संघर्ष भरी बातें भी सबको सुनाईं।

पूजा ने बताया कि जब वह छोटी थीं तो उनके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई छोड़ दें और शादी कर लें। लेकिन पूजा का सपना था कि पढ़ाई करके अपना जीवन बदलें। उन्होंने कहा, “सबने मुझे रोका, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी।”

दसवीं कक्षा की पढ़ाई उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में की। उनके पास सिर्फ एक कॉपी और एक पेंसिल थी। न ट्यूशन था, न ही अन्य सुविधा। फिर भी उन्होंने मेहनत की और स्कूल में टॉप किया। जब नतीजा आया तो शिक्षक भी हैरान रह गए और उन्हें बधाई देने आए।

पूजा ने आगे की पढ़ाई के लिए भी कोशिश की। उन्होंने पीएचडी में दाखिला लेने का सोचा। लेकिन फीस 12,000 रुपये थी, जबकि उनकी मासिक कमाई केवल 20,000 रुपये थी। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्हें अपना सपना रोकना पड़ा। पूजा बोलीं, “मैंने नौकरी चुनी ताकि परिवार की मदद कर सकूँ, लेकिन अब अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ।”

अपने परिवार और शादी के बारे में भी पूजा ने बिग बी से बात की। उन्होंने बताया कि उनकी शादी एक matrimonial साइट के जरिए हुई। पूजा ने कहा, “शुरू में मुझे डर लगा, लेकिन यह मेरा सबसे अच्छा फैसला निकला। मेरे पति बहुत अच्छे हैं।”

खेल के दौरान पूजा ने 2 लाख रुपये के सवाल तक सही जवाब दिए। अब वह अगले एपिसोड में रोलओवर कंटेस्टेंट के रूप में फिर से खेलती नजर आएँगी।

पूजा की कहानी देखकर दर्शक प्रेरित हुए। उनकी मेहनत और हिम्मत से साफ है कि अगर मन में सपने हों और मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।