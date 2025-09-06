Home > मनोरंजन > टीवी > KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान

KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान

Published By: Ananya verma
Published: September 6, 2025 04:19:00 IST

KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान

Kaun Banega Crorepati 17: भुवनेश्वर की रहने वाली कुमारी पूजा इस हफ्ते कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) 17 के मंच पर पहुँचीं। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के सामने बैठकर उन्होंने खेल खेला और अपनी जिदगी की संघर्ष भरी बातें भी सबको सुनाईं।

पूजा ने बताया कि जब वह छोटी थीं तो उनके पिता चाहते थे कि वह पढ़ाई छोड़ दें और शादी कर लें। लेकिन पूजा का सपना था कि पढ़ाई करके अपना जीवन बदलें। उन्होंने कहा, “सबने मुझे रोका, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी।”

दसवीं कक्षा की पढ़ाई उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में की। उनके पास सिर्फ एक कॉपी और एक पेंसिल थी। न ट्यूशन था, न ही अन्य सुविधा। फिर भी उन्होंने मेहनत की और स्कूल में टॉप किया। जब नतीजा आया तो शिक्षक भी हैरान रह गए और उन्हें बधाई देने आए।

पूजा ने आगे की पढ़ाई के लिए भी कोशिश की। उन्होंने पीएचडी में दाखिला लेने का सोचा। लेकिन फीस 12,000 रुपये थी, जबकि उनकी मासिक कमाई केवल 20,000 रुपये थी। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्हें अपना सपना रोकना पड़ा। पूजा बोलीं, “मैंने नौकरी चुनी ताकि परिवार की मदद कर सकूँ, लेकिन अब अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ।”

अपने परिवार और शादी के बारे में भी पूजा ने बिग बी से बात की। उन्होंने बताया कि उनकी शादी एक matrimonial साइट के जरिए हुई। पूजा ने कहा, “शुरू में मुझे डर लगा, लेकिन यह मेरा सबसे अच्छा फैसला निकला। मेरे पति बहुत अच्छे हैं।”

खेल के दौरान पूजा ने 2 लाख रुपये के सवाल तक सही जवाब दिए। अब वह अगले एपिसोड में रोलओवर कंटेस्टेंट के रूप में फिर से खेलती नजर आएँगी

पूजा की कहानी देखकर दर्शक प्रेरित हुए। उनकी मेहनत और हिम्मत से साफ है कि अगर मन में सपने हों और मेहनत की जाए तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती।

Tags: amitabh bachchankaun banega crorepatiKBC 17
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान
KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान
KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान
KBC 17: इस प्रतियोगी पर था शादी का दबाव, इसलिए उठाया ये कदम और आज भर रही है अपने सपनों की उड़ान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?