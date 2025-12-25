Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > ना कपूर, ना खान और ना बच्चन परिवार…जानें बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली, करोड़ों की नेटवर्थ

ना कपूर, ना खान और ना बच्चन परिवार…जानें बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली, करोड़ों की नेटवर्थ

Bollywood Richest Family: क्या आप उस खानदान के बारे में जानते हैं, जो बच्चन, खान और कपूर खानदान से भी ज्यादा अमीर हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं.

By: Preeti Rajput | Published: December 25, 2025 12:27:08 PM IST

ना कपूर, ना खान और ना बच्चन परिवार…जानें बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली, करोड़ों की नेटवर्थ


Bollywood Richest Family: बॉलीवुड में जब अमीर परिवारों की बात होती है, तो बच्चन या फिर कपूर खानदान का नाम याद आता है. लेकिन इस सूची में सबसे ऊपर एक ऐसा नाम है जो संगित की दुनिया से जुड़ा हुआ है. इस परिवार न कई हिट गाने दिए हैं. वहीं दूसरे नंबर पर अदित्य चोपड़ा के परिवार का नाम है. उनकी अनुमानित संपत्ति अनुमानित संपत्ति ₹8000 करोड़ है. जानकारी के मुताबिक,बच्चन परिवार की संपत्ति लगभग ₹4500 करोड़ है. जबकि कपूर खानदान का नेटवर्थ  ₹2000 करोड़ है

You Might Be Interested In

बॉलीवुड का सबसे अमीर अमीर परिवार 

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार, सबसे अमीर फिल्म उद्योग से इस सूची में सबसे ऊपर भूषण कुमार का परिवार है. वह टी-सीरीज समूह के मालिक हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹10,000 करोड़ (1.2 बिलियन डॉलर से अधिक) तक बताई जा रही है. कुमार परिवार ने आधिकारिक तौर पर बॉलीवुड के बड़े नामों को पीछे छोड़ सबसे अमीर परिवार का खिताब हासिल कर लिया है. गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1951 नई दिल्ली में हुआ था. वह दरियागंज के फल जूस विक्रेता के बेटे थे. कक्षा 10 की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए संगीत के प्रति गहरी रुचि विकसित की. शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड के पायरेटेड कैसेट्स बेचे, लेकिन 1983 में, उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टी-सीरीज़) की स्थापना की. 

भूषण कुमार की व्यक्तिगत संपत्ति

टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार परिवार और बिजनेस में प्रमुख हैं. वह बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं में से एक हैं. उनके चाचा, कृष्ण कुमार, अभिनेता और टी सीरीज के सह मालिक भी है. परिवार की कुल संपत्ति में  उनका महत्वपूर्ण योगदान है. भूषण कुमार ने अपने पिता गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद टी सीरीज की बागडोर सफलतापूर्वक संभाली थी. भूषण कुमार की शादी एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता दिव्या खोसला कुमार से हुई है. उनके बेटे का नाम रुहान है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दिव्या के पास टी-सीरीज कंपनी का केवल 0.45% हिस्सा है. भूषण कुमार की व्यक्तिगत संपत्ति करीब 414 करोड़ रुपये है.

You Might Be Interested In

गुलशन कुमार का परिवार 

गुलशन कुमार ने 1975 में सुदेश कुमारी से शादी की थी. कपल के तीन बच्चे हुए  खुशाली कुमार, भूषण कुमार और तुलसी कुमार. भूषण कुमार एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, तुलसी कुमार बॉलीवुड की सबसे सफल सिंगर में से एक मानी जाती हैं.  उनकी बहनें तुलसी और खुशाली  Rs 250 करोड़ और Rs 100 करोड़ की संपत्ति  की मालकिन हैं. 

You Might Be Interested In
Tags: amitabh bachchanBhushan Kumarkapoor family
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड

December 24, 2025

दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों...

December 24, 2025

सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर...

December 24, 2025

प्रियंका चोपड़ा विश्वभर में बेहद ही प्रसिद्ध हैं. फिर चाहे...

December 24, 2025

ये हैं बॉलीवुड के 7 एजलेस स्टार्स, जो आज भी...

December 23, 2025

10 लाख लोगों के खाते में आएगी करोड़ो की रकम!...

December 23, 2025
ना कपूर, ना खान और ना बच्चन परिवार…जानें बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली, करोड़ों की नेटवर्थ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ना कपूर, ना खान और ना बच्चन परिवार…जानें बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली, करोड़ों की नेटवर्थ
ना कपूर, ना खान और ना बच्चन परिवार…जानें बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली, करोड़ों की नेटवर्थ
ना कपूर, ना खान और ना बच्चन परिवार…जानें बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली, करोड़ों की नेटवर्थ
ना कपूर, ना खान और ना बच्चन परिवार…जानें बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली, करोड़ों की नेटवर्थ