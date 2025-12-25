ना कपूर, ना खान और ना बच्चन परिवार…जानें बॉलीवुड की सबसे अमीर फैमिली, करोड़ों की नेटवर्थ

Bollywood Richest Family: बॉलीवुड में जब अमीर परिवारों की बात होती है, तो बच्चन या फिर कपूर खानदान का नाम याद आता है. लेकिन इस सूची में सबसे ऊपर एक ऐसा नाम है जो संगित की दुनिया से जुड़ा हुआ है. इस परिवार न कई हिट गाने दिए हैं. वहीं दूसरे नंबर पर अदित्य चोपड़ा के परिवार का नाम है. उनकी अनुमानित संपत्ति अनुमानित संपत्ति ₹8000 करोड़ है. जानकारी के मुताबिक,बच्चन परिवार की संपत्ति लगभग ₹4500 करोड़ है. जबकि कपूर खानदान का नेटवर्थ ₹2000 करोड़ है

बॉलीवुड का सबसे अमीर अमीर परिवार

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार, सबसे अमीर फिल्म उद्योग से इस सूची में सबसे ऊपर भूषण कुमार का परिवार है. वह टी-सीरीज समूह के मालिक हैं. उनकी कुल संपत्ति लगभग ₹10,000 करोड़ (1.2 बिलियन डॉलर से अधिक) तक बताई जा रही है. कुमार परिवार ने आधिकारिक तौर पर बॉलीवुड के बड़े नामों को पीछे छोड़ सबसे अमीर परिवार का खिताब हासिल कर लिया है. गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1951 नई दिल्ली में हुआ था. वह दरियागंज के फल जूस विक्रेता के बेटे थे. कक्षा 10 की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने अपने परिवार की मदद करने के लिए संगीत के प्रति गहरी रुचि विकसित की. शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड के पायरेटेड कैसेट्स बेचे, लेकिन 1983 में, उन्होंने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टी-सीरीज़) की स्थापना की.

भूषण कुमार की व्यक्तिगत संपत्ति

टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार परिवार और बिजनेस में प्रमुख हैं. वह बॉलीवुड के प्रमुख निर्माताओं में से एक हैं. उनके चाचा, कृष्ण कुमार, अभिनेता और टी सीरीज के सह मालिक भी है. परिवार की कुल संपत्ति में उनका महत्वपूर्ण योगदान है. भूषण कुमार ने अपने पिता गुलशन कुमार की मृत्यु के बाद टी सीरीज की बागडोर सफलतापूर्वक संभाली थी. भूषण कुमार की शादी एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता दिव्या खोसला कुमार से हुई है. उनके बेटे का नाम रुहान है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दिव्या के पास टी-सीरीज कंपनी का केवल 0.45% हिस्सा है. भूषण कुमार की व्यक्तिगत संपत्ति करीब 414 करोड़ रुपये है.

गुलशन कुमार का परिवार

गुलशन कुमार ने 1975 में सुदेश कुमारी से शादी की थी. कपल के तीन बच्चे हुए खुशाली कुमार, भूषण कुमार और तुलसी कुमार. भूषण कुमार एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हैं, तुलसी कुमार बॉलीवुड की सबसे सफल सिंगर में से एक मानी जाती हैं. उनकी बहनें तुलसी और खुशाली Rs 250 करोड़ और Rs 100 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.