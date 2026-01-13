बेहोशी में फायदा उठाने की कोशिश, 8 साल तक झेला डिप्रेशन का दर्द; Bigg Boss 13 की हसीना ने खोला सालों पुराना राज

Rashami Desai On Depression-Casting Couch:‘बिग बॉस 13’ फेम टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने अपने इंटरव्यू में नीजी जिंदगी को लेकर कई राज खोलकर रख दिए हैं. रश्मी टीवी की पॉपूलर एक्ट्रेस रह चुकी हैं. उन्होंने टीवी शो उतरन में तपस्या की भूमिका निभाकर घर-घर में अपनी पहचान बना ली थी. इसके बाद वह कई और टीवी शोज में भी नजर आईं. रश्मि सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 का हिस्सा भी रह चुकी हैं. इस शो में सिद्धार्थ शुक्ला संग उनका रिश्ता और लड़ाई-झगड़े ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. वह सिद्धार्थ के साथ बिग बॉस में आने से पहले ‘दिल से दिल तक’ कर चुकी थी. दोनों की जोड़ी को फैंस खूब पसंद करते थे. हालांकि, सिद्धार्थ ने इस दुनिया का अलविदा कह दिया है. वह रश्मि अपने काम पर ध्यान दे रही हैं.

पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं रश्मि

रश्मि ने बिग बॉस 13 के घर में खुलासा किया था कि एक वक्त था जब उनका बैंक बैलेंस जीरो हो गया था. इसके बाद फिर से उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की. रश्मि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर चर्चाओं में छाई रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह डिप्रेशन और कास्टिंग काउच दोनों झेल चुकी हैं.

8 सालों तक डिप्रेशन में थी एक्ट्रेस

रश्मि देसाई ने हाल ही में एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि किस तरह से डिप्रेशन के कारण वह सालों तक परेशान रही थीं. उन्होंने कहा कि ‘एक ऐसा समय था जब मैं आठ सालों तक डिप्रेशन का शिकार रही. मुझे इससे बाहर आने में काफी समय लग गया क्योंकि उस समय मेरे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर था. मैं धीरे-धीरे इन सब चीजों से बाहर निकली और मेरी जिंदगी भी पटरी पर आने लगी. काम एक बार फिर से शुरु करने में मुझे काफी साल लग गए. काम से मुझे शांति मिलती हैं. काम के वक्त मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोचती हूं. मैं केवल अच्छे से काम करती हूं.’

रश्मि ने झेला कास्टिंग काउच