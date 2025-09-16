Aamrapali Dubey ने बताई Akshara Singh संग इतनी गहरी दोस्ती टूटने की वजह! कहा- मीडियों को बताती थी कि…

Aamrapali Dubey Friendship With Akshara Singh: भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह दोनों ही इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं। एक समय था दोनों एक्ट्रेस के बीच बेहद गहरी दोस्ती हुआ करती थी और दोनों एक दूसरे को बहन मानती हैं। पूरी भजपुरी इंडस्ट्री आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह की दोस्ती की गवहा थी। हालांकि एक वक्त आया की दोनों के इस रिश्ते को किसी की नजर लग गई और दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आम्रपाली दुबे ने अक्षरा सिंह संग अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है

आम्रपाली दुबे ने अक्षरा सिंह संग अपने दोस्ती के रिश्ते को लेकर की बात

दरअसल, आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, जिसमें सिद्धार्थ कन्नन आम्रपाली दुबे से अक्षरा सिंह संग उनके रिश्ते को लेकर बात कि, इस पर एक्ट्रेस ने बताया की वो हर मुश्किल समय में अक्षरा सिंह के साथ खड़ी रहीं। आम्रपाली दुबे ने कहा, पता नहीं कि आप जानते है या नहीं कि ‘अक्षरा (Akshara Singh) और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे. दोस्त क्या हम बहन थी। जिस दिन पवन जी शादी करने जा रहे थे, उस दिन मैं अक्षरा के लिए उन से लड़ गई थी। मैंने उनको कहा था कि वो बेहद गलत कर रहे हैं. इसके बाद, जो भी अक्षरा का हाल रहा, हमने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा हम उन्हें घुमाने ले जाते थे, जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो.’

इस वजह से आम्रपाली दुबे संग टूटी अक्षरा सिंह की दोस्ती

आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) ने इंटरव्यू में बातचीत में आगे कहा- लेकिन अक्षरा सिंह (Akshara Singh) ने हर जगह मीडिया से बात करते हुए यही बताया कि उनके मुश्किल दौर में उनके साथ कोई नहीं खड़ा था. मुझे ये बात खराब नहीं लगी, लेकिन मैंने सोचा कोई नहीं इंसान ऐसे बोल देता है, लेकिन उन्होंने हर जगह यही बात कही. एक्ट्रेस ने आगे कहा – मैं ऐसे ही किसी इंटरव्यू में ये बात बोलती नहीं हूं, लेकिन अब काफी समय हो गया है और सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, तो मैं यह बात इस इंटरव्यू में बोल पा रही हूं. आम्रपाली दुबे ने इंटरव्यू में अक्षरा सिंह को लेकर कहा- उस समय मुझे लगा कि वो किसी को ये बात बताना चाह रहीं थी, लेकिन उनकी इस बात की वजह से बाद में लोग मुझे जज करने लगे और कहने लगे कि कि बताइए वो इतनी परेशान थी और किसी ने उनका साथ नहीं दिया.’

अब कैसा है आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह का रिश्ता?

आम्रपाली दुबे (Aamrapali Dubey) ने इंटरव्यू में बातचीत में या भी बताया कि अक्षरा सिंह (Akshara Singh) और उनमें कोई लड़ाई नहीं है, बस दूरियां बढ़ गईं. अगर हम दोनों किसी शूटिंग सेट पर मिलते हैं, तो मुस्कान के साथ अभिवादन करते है और आगे बढ जाते हैं, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं रही है।