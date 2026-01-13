दिल्ली की सड़को पर छाया सन्नाटा, लॉरेंस की इस हरकत से जिम में पड़ा ताला; जानें क्या है पूरा मामला?

Delhi News: देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में सोमवार देर रात एक जिम पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग करना शुरु कर दिया. यह मामला पश्चिम विहार स्थित आर के फिटनेस जिम का है. अचानत गोलियों की गूंज से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. फायरिंग के दौरान जिम के शीशे टूट गए. हालांकि, इस वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ.

बदमाश बाइक सवारों ने की फायरिंग

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दो बदमाश बाइक पर सवार होकर जिम के बाहर तक पहुंचे थे. उन्होंने कुछ देर रुककर अचानक से फायरिंग करना शुरु कर दीं. गोलीबारी करने के बाद वह लोग तुरंत मौके से फरार हो गए. गोलियों की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद इलाके के लोग घबरा गए. जबकि जिम के अंदर मौजूद लोग जान बचाने के लिए छिप गए. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय थाना पुलिस जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंचे.

खाली कारतूस किए गए बरामद

पुलिस ने घटनास्थल को सीज कर जांच पड़ताल करना शुरु कर दिया है. मौके से खाली कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिए हैं. आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चैक किए जा रहे हैं. ताकी जल्द बदमाशों की पहचान की जा सकें. टीमें आरोपियों की तलाश में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं.

लॉरें स गैंग ने दी धमकी

फायरिंग को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी तेजी से वायरल हो रही है. इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले की जिम्मेदारी ली है. पोस्ट में लिखा ‘कि जय महाकाल…, जय श्री राम

सत्सरियाकाल…, राम राम सभी भाइयों को जो ये आज (आरके फिटनेस बाय रोहित खत्री) पश्चिम विहार, दिल्ली.’

आगे लिखा कि ‘जिम पीआरआर फायरिंग हुई एच ये मैंने, रणदीप मलिक और अनिल पंडित यूएसए ने किया था, इसको मैंने कॉल किया था कि इस बार कॉल को इग्नोर किया जाए, तो ये करना पड़ेगा, अगर अगली बार कॉल न उठाऊं तो धरती से उठवा दूंगा तुझे तेरे जिम के गेट पर ही जैसे नादिर शाह को उठाया था फोन और कोई ही इस्तेमाल करेगा तेरा ये.’