को-स्टार के साथ डांस पड़ा भारी! सोशल मीडिया पर गौरव खन्ना की पत्नी आकांक्षा चमोला हो रही ट्रोल; अब खुद दिया जवाब

Akanksha Chamola Trolling: जब से बिग बॉस सीज़न 19 में गौरव खन्ना विनर बने हैं, तब से सारा ध्यान उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला पर चला गया है. सेलिब्रेशन वाली उत्सुकता से लेकर लगातार जांच-पड़ताल तक, आकांक्षा खुद को सोशल मीडिया पर होने वाली बातचीत के केंद्र में पा रही हैं, जिसमें से ज़्यादातर बातें कठोर और बिना मांगी सलाह वाली हैं.

क्यों ट्रोल हो रही हैं आकांक्षा चमोला?

हाल ही में, एक्ट्रेस को अपने आने वाले शो के एक प्रमोशनल इवेंट में अपने को-स्टार कुंवर अमर और अली हसन के साथ डांस करने पर ट्रोल किया गया. यह तब हुआ जब उन्हें अवेज़ दरबार के साथ एक डांस वीडियो के लिए ट्रोल किया गया था, कुछ यूज़र्स तो यहाँ तक कहने लगे कि उनकी शादी में दिक्कतें चल रही हैं.

इन सब बातों का जवाब देते हुए, आकांक्षा ने इन्फ्लुएंसर जयति अनस्क्रिप्टेड का एक वीडियो रीशेयर किया, जिन्होंने इस स्थिति को बहुत साफ शब्दों में बताया – “लोग अपने सारे काम-धंधे छोड़कर आकांक्षा पर फोकस कर रहे हैं.”

इन्फ्लुएंसर ने सवाल उठाया कि गौरव खन्ना की जीत अचानक आकांक्षा के लिए “समस्या” क्यों बन गई है, यह बताते हुए कि अब उनके हर प्रोफेशनल कदम की जांच की जा रही है. अवेज़ दरबार के साथ डांस करने से लेकर प्रमोशनल इवेंट में अपने को-स्टार्स के साथ परफॉर्म करने तक, हर पल को जजमेंट का ज़रिया बना दिया गया है.

‘गौरव खन्ना के काम पर सवाल क्यों नहीं’

जयति ने साफ तौर पर दिख रहे डबल स्टैंडर्ड्स को भी उजागर किया. जब गौरव अनुपमा का हिस्सा थे, तो उन्होंने को-एक्टर्स के साथ इंटिमेट सीन किए थे, फिर भी उनके किरदार या कमिटमेंट पर कभी सवाल नहीं उठाया गया. दूसरी ओर, आकांक्षा को सिर्फ अपना काम करने के लिए ट्रोल किया जा रहा है.

दर्शकों के लिए उनका संदेश सरल लेकिन सीधा था: “यह भी तो एक्टर ही हैं ना. यह समझो.” आकांक्षा ने क्लिप को रीशेयर करते हुए इसी भावना को दोहराया, और कैप्शन दिया, “यह फेमिनिन एनर्जी अपने चरम पर है.”

‘वफादार होना सबसे बेसिक बात है’

प्रमोशन के दौरान रिश्तों और भरोसे के बारे में बातचीत करते हुए, आकांक्षा बहुत साफ थीं. उन्होंने कहा कि वफादारी कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि सबसे बेसिक बात है. “शादीशुदा होना और धोखा न देना बेसिक बात है, दोस्तों,” उन्होंने कहा, और यह भी जोड़ा कि वफादारी को कभी भी उपलब्धि नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि यह तो होनी ही चाहिए.

आकांक्षा चमोला के लिए आगे क्या है?

प्रोफेशनली, आकांक्षा अपने आने वाले शो दिल धोखा और डिजायर की रिलीज़ की तैयारी कर रही हैं, जो 12 फरवरी, 2026 से ShemarooMe पर एक्सक्लूसिव रूप से स्ट्रीम होगा.

