Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > सलमान खान के फैंस को लगेगा झटका! ‘बैटल ऑफ गलवान’ की रिलीज पर सस्पेंस; जानिए कब थिएटर्स में लेगी एंट्री

सलमान खान के फैंस को लगेगा झटका! ‘बैटल ऑफ गलवान’ की रिलीज पर सस्पेंस; जानिए कब थिएटर्स में लेगी एंट्री

Battle of Galwan release: हर कोई सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. हालांकि उनका इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है, क्योंकि फिल्म पोस्टपोन हो सकती है.

By: Mohammad Nematullah | Published: February 9, 2026 2:59:24 PM IST

जानिए कब थिएटर्स में एंट्री लेगी
जानिए कब थिएटर्स में एंट्री लेगी


Battle of Galwan release: हर कोई सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. हालांकि उनका इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है, क्योंकि  फिल्म पोस्टपोन हो सकती है. फिलहाल ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. लेकिन अब इसकी रिलीज की तारीख  बदलने की संभावना है. अब खबरें आ रही है कि यह 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. जो स्वतंत्रता दिवस के पासपास का दिन है. पोस्टपोन होने के कई कारण बताए जा रहें है. मेकर्स को अभी तक रक्षा मंत्रालय से मंजूरी नही मिली है, और कुछ शूटिंग अभी भी बाकी है. 

You Might Be Interested In

अपूर्व लाखिया द्वारा निर्देशित ‘बैटल ऑफ गलवान’ के पोस्टपोन होने से पहले रिपोर्ट्स में कहा गया था कि देरी का एक कारण यह भी था कि पहले रक्षा मंत्रालय के लिए एक स्क्रीनिंग रखी जाएगी. उनकी मंजूरी मिलने के बाद ही इसे बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा. हालांकि बॉलीवुड हंगामा ने एक सोर्स के हवाले से बताया कि क्योंकि यह एक देशभक्ति फिल्म है, इसलिए इसकी रिलीज़ के लिए 15 अगस्त से बेहतर कोई दिन नहीं हो सकता है.

‘बैटल ऑफ गलवान’ की नई रिलीज तारीख

पोर्टल ने एक सोर्स के हवाले से कहा कि ”बैटल ऑफ गलवान’ पोस्टपोन हो गई है. यह अब 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सलमान और मेकर्स को लगता है कि यह तारीख फिल्म के लिए एकदम सही रहेगी, क्योंकि 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है, और लोग ज़्यादा देशभक्ति महसूस करेंगे. यह फिल्म देखने का सबसे अच्छा समय होगा0. मेकर्स जल्द ही नई रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा करेंगे.’

You Might Be Interested In

Raebareli: तेज रफ्तार कार ने छीनी 4 बेटियों की सांसें, कुचल कर निकल गया ड्राइवर, 4 लड़कियां हुईं घायल

शूटिंग अभी भी बाकी 

पहले खबरें आई थी कि फिल्म की कुछ शूटिंग अभी भी बाकी है. कई सीन दोबारा शूट करने की जरूरत है. उम्मीद है कि शूटिंग 9 फरवरी को मुंबई के गोल्डन टोबैको फैक्ट्री में शुरू होगी. इसके बाद कुछ और दिनों की शूटिंग बाकी रहेगी. अब इस महीने फरवरी के आखिरी तक पूरा करने की कोशिश करेंगे. जिसके बाद दोबारा शूट किए गए हिस्सों की एडिटिंग शुरू करेंगे. चीन पहले ही ‘बैटल ऑफ गलवान’ फिल्म को लेकर चिंता जता चुका है.

यह फिल्म 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर आधारित है. जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे. अब जब फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है, तो चीनी अखबार ‘ग्लोबल टाइम्स’ ने आरोप लगाया है कि यह तथ्यों को गलत तरीके से पेश करता है और इससे भारत-चीन संबंधों में तनाव और बढ़ेगा.

 Weather News Live Updates: ठंड का कमबैक! जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी-बारिश से फिर गड़बड़ाएगा मौसम

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026

महाशिवरात्रि कब है? जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

February 5, 2026
सलमान खान के फैंस को लगेगा झटका! ‘बैटल ऑफ गलवान’ की रिलीज पर सस्पेंस; जानिए कब थिएटर्स में लेगी एंट्री

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सलमान खान के फैंस को लगेगा झटका! ‘बैटल ऑफ गलवान’ की रिलीज पर सस्पेंस; जानिए कब थिएटर्स में लेगी एंट्री
सलमान खान के फैंस को लगेगा झटका! ‘बैटल ऑफ गलवान’ की रिलीज पर सस्पेंस; जानिए कब थिएटर्स में लेगी एंट्री
सलमान खान के फैंस को लगेगा झटका! ‘बैटल ऑफ गलवान’ की रिलीज पर सस्पेंस; जानिए कब थिएटर्स में लेगी एंट्री
सलमान खान के फैंस को लगेगा झटका! ‘बैटल ऑफ गलवान’ की रिलीज पर सस्पेंस; जानिए कब थिएटर्स में लेगी एंट्री