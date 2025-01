बाल- बाल बचे ट्रंप, व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर आग का गोला बना प्लेन, 60 लोग थे सवार

नई दिल्ली। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में एक बड़ा विमान हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि वाशिंगटन डीसी के रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास यात्रियों से भरा एक विमान एक हेलीकॉप्टर से टकराकर क्रैश हो गया। इसके बाद विमान और हेलीकॉप्टर नदी में गिर गए। बताया जा रहा है कि इस विमान में 60 यात्री सवार थे। जानकारी के मुताबिक विमान क्रैश होकर पोटोमैक नदी में गिर गया है। हादसे के बाद बचावकर्मी मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है।

इस घटना के कुछ वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि रीगन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान एक विमान हेलिकॉप्टर से टकरा जाता है। जैसे ही विमान हेलिकॉप्टर से टकराता है, विमान आग का गोला बन जाता है। इस हादसे के बाद सभी उड़ानें तुरंत रद्द कर दी गई हैं। यह कनाडा एयर का विमान था। फिलहाल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें और लैंडिंग रोक दी गई हैं। दोनों विमानों का मलबा फिलहाल पोटोमैक नदी में है। बचाव अभियान जारी है। विमान से टकराने वाला हेलीकॉप्टर अमेरिकी सेना का ब्लैकहॉक (H-60) हेलीकॉप्टर था। हादसे के बाद इमरजेंसी लगाकर रीगन नेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है।

‼️Mass casualty event: Washington DC

Searches underway as an American Airlines plane has crashed into a helicopter while landing at Reagan Airport Washington D.C.

pic.twitter.com/sB1CB5MtWy

— JB 🇺🇸 (@BarkosBite) January 30, 2025