भारत-पाकिस्तान टेंशन में UN ने मारी एंट्री, गुटेरेस ने जयशंकर और पाक पीएम शहबाज को लगाया फ़ोन

Pahalgam Terror Attack: 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देश के रिश्ते अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे। ऐसे में UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से फ़ोन पर बात की है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और मामले में न्याय और जवाबदेही के महत्व पर बल दिया। उन्होंने शहबाज शरीफ और जयशंकर से फोन पर चर्चा की और कानूनी तरीकों से इन हमलों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि महासचिव ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से अलग-अलग फोन पर बात की।

Received a call from @UN SG @antonioguterres.

Appreciate his unequivocal condemnation of the terrorist attack in Pahalgam. Agreed on the importance of accountability.

India is resolved that the perpetrators, planners and backers of this attack are brought to justice.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) April 29, 2025