नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंक और उनके आका पाकिस्तान को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया है। इस सबसे पाकिस्तान का बौखलाहट देखते बनता है। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से उकसाने वाला बयान सामने आया है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी की सांसद पलवशा मोहम्मद जई खान ने अयोध्या राम मंदिर को लेकर उकसाने वाला बयान दिया है।

पलवाशा ने कहा कि बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए पहली ईंट पाकिस्तानी सेना के जवान रखेंगे और पहली अजान पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर देंगे। भारत-पाक संबंधों में पहले से चल रहे तनाव के बीच इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। पलवाशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) से पंजाब सीट से सांसद हैं। हाल ही में पलवाशा की पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था।

