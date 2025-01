नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इसमें से कई वीडियो ऐसे होते हैं, जिसे देखने के बाद हम जोर-जोर से हंसने को मजबूर हो जाते हैं। वहीं कई ऐसे रहते हैं, जिसे देखकर हम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसे भी कई वीडियो रहते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा खून खौल उठता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वायरल हो रहे वीडियो में मौलाना कह रहा है कि झंडे को सलामी देना शिर्क यानी पाप है। तराने( राष्ट्र्गान) के वक़्त खड़ा हो जाना शिर्क है। वह इतने पर ही नहीं रुकता आगे कहता है कि जहां तराना पढ़ा जाता है तो मैं खड़ा नहीं होता हूं बैठा रहता हूँ। अगर तुम नमाज से ज्यादा इन्हें अहमियत देते हो तो ये आज के दौर का सबसे बड़ा गुनाह है। क्या कर रहे हो तुम सब?

Why their loyalty to Bharat is questioned.

Babasaheb Dr. B.R. Ambedkar was damn right about them 👇

These people can never be loyal to India ! pic.twitter.com/KaaplXIR4i

— Mona Patel 🇮🇳🐅🌳 (@MonaPatelT) January 27, 2025