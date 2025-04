राजा तो कैश ही है…UPI ठप होते ही पड़ गए लेने के देने, लोगों को पकड़कर धुलवाने लगे बर्तन, ये क्या हो रहा बाबा?

UPI Down: देशभर में पिछले डेढ़ घंटे से UPI सर्विस डाउन है। इस वजह से Paytm, PhonePe और Google Pay यूजर्स ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पिछले 20 दिनों में यह तीसरी बार है जब ट्रांजैक्शन में समस्या आ रही। NPCI का कहना है कि इसे जल्द ठीक करने के लिए काम किया जा रहा है। इधर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है। लोग कह रहे कि Cash ही King है।

एक यूजर ने हँसते हुए लिखा है कि UPI फिर से डाउन हो गया। अच्छा है कि मैं हमेशा कैश लेकर चलता हूं। कैश हमेशा से राजा है।

UPI is down again. Good that I always carry cash.

एक यूजर ने रोते हुए इमोजी शेयर कर लिखा है UPI डाउन होने के बाद मैं रेस्त्रां में बर्तन धोता हुआ।

एक यूजर ने हँसते हुए लिखा है कि फिर से UPI Down हो गया। यह कितना विचित्र है। आज कल बहुत ज्यादा डाउन हो रहा। ऐसा है भारत का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम।

#UPIDown again. So strange!!

This is becoming way too frequent nowadays. First #UPI goes down, then banks declare their own “downtime” for UPI transactions.

India ka online payment system 😂😂😂! pic.twitter.com/tZmeLAdyjw

— Vijendra Yadav (@vijendrayadav08) April 12, 2025