प्रयागराज। प्रयागराज में लगे महाकुंभ का आज 16वां दिन है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे तक 2 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। अब तक 16.64 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है तो इससे पहले बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुंचे हुए हैं। लोगों की इतनी भीड़ है कि प्रशासन के पसीने छूटे हुए हैं। रात भर सभी विभागों के अफसर मीटिंग करते रहे। भीड़ को कैसे संभालना है, इसे लेकर कई राउंड मीटिंग हो रही है।

मंगलवार सुबह ADG जोन भानु भास्कर और कमिश्नर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इस बैठक में DM, CRPF, ITBP, पुलिस, रेलवे समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्थिति ऐसी है कि सड़कें और गलियां सब भर चुकी है। 20 किलोमीटर तक लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस कैमरों की मदद से मेला क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है।

