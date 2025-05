Pm Modi On Pahalgam: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है. उन्होंने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा करार देते हुए कहा आतंकवादियों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ हम सख्त और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’ यह बयान शनिवार को अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लौरेंको के साथ नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया. पीएम मोदी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के प्रति अंगोला की संवेदनाओं के लिए राष्ट्रपति लौरेंको का आभार भी व्यक्त किया.

पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा हम एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है. उन्होंने अंगोला के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में अंगोला का सहयोग सराहनीय है. इस दौरान दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर एकजुटता और सहयोग को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया.

#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says “We are of the same opinion that terrorism is the biggest threat to humanity. I thanked President Lourenco and Angola for their condolences to the people killed in the terrorist attack in Pahalgam.” pic.twitter.com/pl5sZwdcl5

— ANI (@ANI) May 3, 2025