Viral Video: सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं, जो लोगों द्वारा शेयर किया जाता है। इनमें से कई वीडियो ऐसे होते हैं जो हमें जोर-जोर से हंसने पर मजबूर कर दें तो कई ऐसे होते हैं जिसे देखकर हम अपना माथा पकड़ कर बैठ जाएं। वहीं कई ऐसे भी होते हैं, जो इमोशनल कर जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, जो एक यजीदी लड़की का है। लड़की अपने बलात्कारी के सामने खड़ी होती है और बात करते-करते बेहोश हो जाती है।

😭 Yazidi Girl Collapses After Facing Her RAPIST 💔

“I was 14 when you took me. rape me multiple of times, Tortured me 😭😭😭 I am the same age as your children.

How could you do this?”

She was taken, sold, and endured unimaginable suffering.

Today, as she confronted the man… pic.twitter.com/uzOzPi8eA4

— Said Masih Noori (@Doctor_N_masih) April 3, 2025

क्या है घटना

वायरल वीडियो एक मुक्त इराकी यजीदी लड़की का है। उसे इस्लामिक स्टेट द्वारा अपरहण कर लिया गया था। सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया। जब वह उससे आजद हुई तो एक बार लाइव टेलीविजन पर उसे मौका मिला कि अपने बलात्कारी से बात कर सके। लड़की इस दौरान रोते-रोते बेहोश हो जाती है। वह बलात्कारी अपना सिर झुकाये खड़ा था। अश्वाक हाजी हामिद जब 14 साल की थी तो उसका अपहरण कर सीरिया ले जाया गया था।

खींचते थे बाल

आईएस ने अगस्त 2014 में उत्तरी इराक में सिंजर के यजीदी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। हजारों महिलाओं को यौन दास बना लिया गया। इस घटना के 5 साल बाद अश्वाक आजाद हुई। उसने इराकी टेलीविजन पर बताया कि कैसे आईएस आतंकी अबू हुमाम ने उसका बलात्कार किया। दिन में कई-कई बार उसका बलात्कार किया जाता था। वो लोग उसका बाल खींचते रहते थे। लोहे की हथकड़ी लगाकार इस्लामिक आतंकी उसका रेप करते थे।

मुझे लगा था…

लड़की कहती है कि मुझे लगा था कि मैं 14 साल की हूँ तो ये लोग मेरा बलात्कार नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने मुझे हथकड़ी से बाँध दिया। फिर हिंसक तरीके से मेरा रेप किया। पूरे दिन में कई बार आकर मेरा रेप करते थे। इसके बाद यजीदी लड़की रोने लगती है। वह कहती है कि मैं इसको सजा भी नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि इसकी गंदगी मेरे हाथों में लगे।

