Damaging Skincare Habits: गलती से भी स्किन पर इन ट्रेंड्स को न करें फॉलों, नहीं तो खूब पड़ेगा पछताना; जानें डॉक्टर की सलाह
स्किनकेयर रेड फ्लैग्स
हर रिएक्शन का मतलब नतीजा नहीं होता. डॉ. रश्मि शेट्टी अपनी हालिया इंस्टाग्राम रील में कहती हैं कि कुछ स्किनकेयर आदतें चुपचाप आपकी स्किन बैरियर को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे लंबे समय तक चलने वाली समस्याएं होती हैं जिन्हें ठीक होने में महीनों या साल लग जाते हैं.
लालिमा, जलन, या झुनझुनी
लालिमा, जलन, या झुनझुनी जलन के संकेत हैं, असरदार होने के नहीं. ये रिएक्शन स्किन बैरियर को कमज़ोर करते हैं और बाद में पिगमेंटेशन, सेंसिटिविटी, और पुरानी सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं.
DIY स्किनकेयर फायदे
अपनी स्किन टाइप को समझे बिना प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से अक्सर असंतुलन, ब्रेकआउट, और नुकसान होता है जिसे सही गाइडेंस से टाला जा सकता था.
स्किनकेयर प्रोसीजर सैलून सर्विस
मेडिकल सेटअप के बाहर ट्रीटमेंट करवाना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन गलत तरीके से संभालने से जलन, निशान, या स्किन की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
मेडिकल सेटअप
एडवांस्ड स्किनकेयर प्रोसीजर के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल और साफ-सुथरे माहौल की ज़रूरत हो सकती है. सुरक्षा हमेशा ट्रेंड्स या शॉर्टकट से पहले आनी चाहिए.
रूटीन को कॉपी करना रिस्की
आपके दोस्त की चमक या किसी इन्फ्लुएंसर का रूटीन आपकी स्किन को सूट नहीं कर सकता. बिना सोचे-समझे उन्हें फॉलो करने से अक्सर स्किन की मौजूदा समस्याएं और खराब हो जाती हैं.
स्किन की समस्याएं
मुंहासे या पिगमेंटेशन जैसी मिलती-जुलती समस्याओं के लिए भी पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. हर स्किन अलग तरह से रिएक्ट करती है और उसे अलग-अलग देखभाल प्लान की जरूरत होती है.
स्किन की रक्षा
हेल्दी स्किन की शुरुआत प्रोफेशनल सलाह से होती है. लंबे समय तक होने वाले नुकसान और बेवजह के स्किन स्ट्रेस से बचने के लिए प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट चुनने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें.