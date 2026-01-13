Damaging Skincare Habits: गलती से भी स्किन पर इन ट्रेंड्स को न करें फॉलों, नहीं तो खूब पड़ेगा पछताना; जानें डॉक्टर की सलाह

Stop Doing This to Your Skin: डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रश्मि शेट्टी चेतावनी देती हैं कि जलन, DIY रूटीन, सैलून प्रोसीजर, और दूसरों के स्किनकेयर को कॉपी करने से चुपचाप आपकी स्किन बैरियर को नुकसान पहुंच सकता है. असली नतीजे पर्सनलाइज़्ड, मेडिकल गाइडेंस वाली देखभाल से मिलते हैं, न कि ट्रेंड्स या शॉर्टकट से.