कैसे करें असली शिलाजीत की पहचान? कितनी मात्रा में ले सकते हैं इसे, यहां जानें ‘सेहत के लिए वरदान’ से जुड़े हर सवाल का जवाब

Shilajit Benifits: शिलाजीत एक ऐसा खजाना है जिसे खाते ही शरीर में एक अलग ताकत आ जाती है. शिलाजीत, जिसे सेहत के लिए वरदान माना जाता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके सिर्फ़ एक नहीं, बल्कि हजारों फायदे हैं. लोगों के मन में शिलाजीत को लेकर कई सवाल होते हैं, जैसे कि असली शिलाजीत की पहचान कैसे करें, और क्या महिलाएं इसे खा सकती हैं. चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं.