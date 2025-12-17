कैसे करें असली शिलाजीत की पहचान? कितनी मात्रा में ले सकते हैं इसे, यहां जानें ‘सेहत के लिए वरदान’ से जुड़े हर सवाल का जवाब

कैसे करें असली शिलाजीत की पहचान? कितनी मात्रा में ले सकते हैं इसे, यहां जानें ‘सेहत के लिए वरदान’ से जुड़े हर सवाल का जवाब
Shilajit Benifits: शिलाजीत एक ऐसा खजाना है जिसे खाते ही शरीर में एक अलग ताकत आ जाती है. शिलाजीत, जिसे सेहत के लिए वरदान माना जाता है, इसका इस्तेमाल ज़्यादातर फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके सिर्फ़ एक नहीं, बल्कि हजारों फायदे हैं. लोगों के मन में शिलाजीत को लेकर कई सवाल होते हैं, जैसे कि असली शिलाजीत की पहचान कैसे करें, और क्या महिलाएं इसे खा सकती हैं. चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं.
शिलाजीत के क्या-क्या लाभ हैं?
ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शिलाजीत खाने से सिर्फ़ फर्टिलिटी बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है. यह सच है कि शिलाजीत ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, इसे दूध के साथ खाना फ़ायदेमंद होता है. यह एनर्जी बढ़ाता है, हड्डियों को मज़बूत करता है, और जोड़ों के दर्द से राहत देता है. इसके अलावा, शिलाजीत नर्वस सिस्टम को भी फ़ायदा पहुंचाता है.
कितनी मात्रा में लेनी चाहिए शिलाजीत
अगर आप शिलाजीत ले रहे हैं, तो अपनी उम्र का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इसे दो से तीन महीने तक ले सकते हैं. हालांकि, कम उम्र के लोगों को हफ्ते में सिर्फ़ दो बार शिलाजीत लेना चाहिए. एक दिन में खाए जाने वाले शिलाजीत की मात्रा चने के दाने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए.
क्या महिलाएं खा सकती हैं शिलाजीत
आयुर्वेदिक डॉक्टर रीता अग्रवाल के अनुसार, शिलाजीत का सेवन सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, जिसमें युवा और बुजुर्ग भी शामिल हैं, हालांकि इसकी खुराक पर ध्यान से नज़र रखनी चाहिए. एक्सपर्ट यह भी कहती हैं कि महिलाएं भी शिलाजीत का सेवन कर सकती हैं.
कैसे करें असली शिलाजीत की पहचान
जब शुद्ध शिलाजीत को ठंडे पानी में मिलाया जाता है, तो वह सख्त हो जाता है, और सामान्य पानी में भी यह धीरे-धीरे घुलता है, धागे जैसे बन जाते हैं और छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है. गर्म पानी या दूध में, शुद्ध शिलाजीत पिघल जाता है और पूरी तरह से घुल जाता है.
किसे नहीं खानी चाहिए शिलाजीत
हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को शिलाजीत का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि शिलाजीत ब्लड सर्कुलेशन को काफी बढ़ा देता है, और यह हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.
शिलाजीत की कीमत
10 ग्राम शिलाजीत की कीमत 300 से 500 रुपये या उससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है.