  • अपनी स्किन के साथ ऐसा करना बंद करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से समझें 3 बड़े स्किनकेयर रेड फ्लैग

अपनी स्किन के साथ ऐसा करना बंद करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से समझें 3 बड़े स्किनकेयर रेड फ्लैग

Skincare Tips: डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. रश्मि शेट्टी चेतावनी देती हैं कि जलन, DIY रूटीन, सैलून प्रोसीजर, और दूसरों के स्किनकेयर को कॉपी करने से चुपचाप आपकी स्किन बैरियर को नुकसान पहुँच सकता है. असली नतीजे पर्सनलाइज़्ड, मेडिकल गाइडेंस वाली देखभाल से मिलते हैं, न कि ट्रेंड्स या शॉर्टकट से.


By: Shubahm Srivastava | Published: January 12, 2026 8:09:37 PM IST

1/9

स्किनकेयर रेड फ्लैग्स जिन्हें आपको कभी नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए

हर रिएक्शन का मतलब नतीजा नहीं होता. डॉ. रश्मि शेट्टी अपनी हालिया इंस्टाग्राम रील में कहती हैं कि कुछ स्किनकेयर आदतें चुपचाप आपकी स्किन बैरियर को नुकसान पहुँचाती हैं, जिससे लंबे समय तक चलने वाली समस्याएँ होती हैं जिन्हें ठीक होने में महीनों या साल लग जाते हैं.

2/9

झुनझुनी का मतलब यह नहीं कि यह काम कर रहा है

लालिमा, जलन, या झुनझुनी जलन के संकेत हैं, असरदार होने के नहीं. ये रिएक्शन स्किन बैरियर को कमजोर करते हैं और बाद में पिगमेंटेशन, सेंसिटिविटी, और पुरानी सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं.

3/9

DIY स्किनकेयर फायदे से ज़्यादा नुकसान कर सकता है

अपनी स्किन टाइप को समझे बिना प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से अक्सर असंतुलन, ब्रेकआउट, और नुकसान होता है जिसे सही गाइडेंस से टाला जा सकता था.

4/9

स्किनकेयर प्रोसीजर सैलून सर्विस नहीं हैं

मेडिकल सेटअप के बाहर ट्रीटमेंट करवाना सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन गलत तरीके से संभालने से जलन, निशान, या स्किन की गंभीर समस्याएँ हो सकती हैं.

5/9

मेडिकल सेटअप किसी कारण से होते हैं

एडवांस्ड स्किनकेयर प्रोसीजर के लिए ट्रेंड प्रोफेशनल और साफ-सुथरे माहौल की ज़रूरत हो सकती है. सुरक्षा हमेशा ट्रेंड्स या शॉर्टकट से पहले आनी चाहिए.

6/9

दूसरों के रूटीन को कॉपी करना जोखिम भरा है

आपके दोस्त की चमक या किसी इन्फ्लुएंसर का रूटीन आपकी स्किन को सूट नहीं कर सकता. आँख बंद करके उनका पालन करने से अक्सर स्किन की मौजूदा समस्याएँ और खराब हो जाती हैं.

7/9

स्किन की समस्याएँ एक जैसी, समाधान अलग-अलग

मुँहासे या पिगमेंटेशन जैसी मिलती-जुलती समस्याओं के लिए भी पर्सनलाइज़्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है. हर स्किन अलग तरह से रिएक्ट करती है और उसे अलग-अलग केयर प्लान की ज़रूरत होती है.

8/9

एक नियम जो आपकी स्किन की रक्षा करता है

हेल्दी स्किन की शुरुआत प्रोफेशनल सलाह से होती है. लंबे समय तक नुकसान और बेवजह के स्किन स्ट्रेस से बचने के लिए प्रोडक्ट्स या ट्रीटमेंट चुनने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें.

9/9

अस्वीकरण

इस प्लेटफॉर्म पर दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह प्रोफेशनल मेडिकल सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है. किसी भी स्वास्थ्य, फिटनेस या सुंदरता संबंधी चिंता के लिए हमेशा किसी योग्य हेल्थकेयर प्रोफेशनल, डर्मेटोलॉजिस्ट या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें. व्यक्तिगत परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं.

Tags:
dr Rashmi Shettyhealthhealth tipsskincareskincare tips
