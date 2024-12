‘जल जीवन मिशन ने महिलाओं को सशक्त किया’, पीएम मोदी ने पोस्ट कर बताया महत्व

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संडे संडे गार्जियन की एक पोस्ट शेयर करते हुए जल ही जीवन मिशन के महत्व पर जोर दिया। पीएम ने कहा है कि हमारे ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि घर के दरवाजे पर स्वच्छ पानी होने से महिलाएं अब कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

पीएन ने संडे गार्जियन की रिपोर्ट शेयर करते हुए लिखा “जल जीवन मिशन किस तरह से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है, इस पर एक अच्छा दृष्टिकोण, खासकर हमारे ग्रामीण इलाकों में। घर के दरवाजे पर स्वच्छ पानी होने से महिलाएं अब कौशल विकास और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।”

A good perspective on how Jal Jeevan Mission is furthering women empowerment, especially in our rural areas.

With clean water at their doorstep, women can now focus on skill development and self-reliance.https://t.co/f3SD9VDhqg

