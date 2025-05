Operation Sindoor: पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार किया. इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकवाद को पनाह देने वाले चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया. इस बीच स्काई न्यूज की अफगान मूल की पत्रकार याल्दा हकीम ने अपने तीखे सवालों से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लाइव इंटरव्यू में ऐसा उलझाया कि उन्होंने खुद ही अपने देश की आतंकवादी नीतियों का कबूलनामा कर डाला. आइए जानते हैं कौन हैं याल्दा हकीम जिन्होंने अपनी बेबाक पत्रकारिता से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज के शो ‘द वर्ल्ड विद याल्दा हकीम’ में याल्दा के सवालों का जवाब देते हुए स्वीकार किया कि पाकिस्तान पिछले तीन दशकों से आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और फंडिंग देता रहा है. हालांकि उन्होंने इसकी जिम्मेदारी अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों पर डालते हुए कहा कि यह उनकी रणनीतिक चूक थी. याल्दा ने उनके इस दावे को चुनौती दी और पूछा आपके अपने शो में आपने यह कबूल किया, फिर भी आप कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई आतंकी ठिकाने नहीं हैं? इस सवाल ने ख्वाजा आसिफ को असहज कर दिया और उनकी बोलती बंद हो गई. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. जिसे नेटिजन्स ने पाकिस्तान की पोल खोलने वाला क्षण करार दिया.

Pakistani information minister Ataullah Tarar just went up on Sky News. It didn’t go as planned. Incredible work by @SkyYaldaHakim 👏 pic.twitter.com/pNKJvrjIGo

