Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी न केवल अपनी बहादुरी और नेतृत्व के लिए चर्चा में हैं बल्कि उनकी पारिवारिक विरासत भी सुर्खियां बटोर रही है. एक पुराना थ्रोबैक वीडियो जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जो उनकी परदादी के रानी लक्ष्मीबाई से गहरे नाते को उजागर करता है. इस वीडियो में सोफिया ने अपनी सैन्य पृष्ठभूमि और देश सेवा की भावना को साझा किया जिसने न केवल उनके प्रशंसकों बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया है.

2017 में दिए एक इंटरव्यू में कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपनी पारिवारिक विरासत के बारे में खुलासा किया. जो अब वायरल हो चुका है. उन्होंने बताया ‘मैं एक फौजी लड़की हूं, इसलिए मैं सेना के माहौल से परिचित हूं और इतना ही नहीं, मेरी परदादी रानी लक्ष्मीबाई के साथ थीं. वह एक महिला योद्धा थीं.’ उन्होंने आगे कहा मेरे दादाजी जो सेना में भी थे. वे कहा करते थे कि यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सतर्क रहे और अपने देश और राष्ट्र के लिए खड़ा हो.’ यह वीडियो उनकी सैन्य जड़ों और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से उनके परिवार के गौरवशाली संबंध को दर्शाता है.

Colonel Sofia Qureshi who co-briefed India’s communication today has full on military background

1. Dad is in army

2. Grand dad is in army

3. Her great grandmother was with Laxmi bai

True nationalists 👌🏼 pic.twitter.com/bKwYU2O0Rk

