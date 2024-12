84 साल के हुए शरद पवार, चाचा को बधाई देने पहुंचे अजित पवार, PM मोदी ने भी किया विश

नई दिल्ली: एनसीपी शरदचंद्र पवार के प्रमुख शरद पवार आज (12 दिसंबर) को 84 साल के हो गए हैं. शारद पवार के जन्मदिन पर उनके भतीजे, NCP चीफ और महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने उन्हें बधाई दी. अजित पवार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने चाचा की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, “माननीय श्री शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं! हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं.” चाचा को जन्मदिन की बधाई देने अजित पवार उनके आवास पहुंचे.

शरद पवार इन दिनों दिल्ली में हैं. महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के साथ-साथ उपमुख्यमंत्री अजित पवार भी दिल्ली में मौजूद हैं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार अपनी पत्नी और प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल सहित पार्टी नेताओं के साथ शरद पवार को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने उनके आवास पर पहुंचे. अपने चाचा से मुलाकात के बाद अजित पवार ने कहा, ”आज साहेब का जन्मदिन है, मैं यहां उन्हें बधाई देने और उनका आशीर्वाद लेने आया हूं.”

#WATCH | Delhi: Maharashtra Deputy CM and NCP chief Ajit Pawar along with his wife and party leaders including Praful Patel, Chhagan Bhujbal arrive at the residence of NCP-SCP chief Sharad Pawar, to wish him on his birthday today. pic.twitter.com/CS6cv9oP4E

— ANI (@ANI) December 12, 2024