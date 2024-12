राज कपूर की बेटी ने अटकते हुए कहा, ‘आदरणीय प्रधानमंत्री जी’, PM ने डायरेक्टर के अंदाज में कहा कट कट कट…

नई दिल्ली: शोमैन राज कपूर की 14 दिसंबर को 100वीं जयंती है. इस मौके पर कपूर परिवार ने राज कपूर फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया है. इसके लिए वह पीएम नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देने आये थे. कपूर परिवार की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के वीडियो और तस्वीरें वायरल हैं.

एक वीडियो में देखा गया कि रणबीर कपूर बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते हमारे व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में हम सिर्फ यह तय कर रहे थे कि हम आपको कैसे संबोधित करेंगे, प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी रीमा बुआ मुझे रोज फोन करके पूछ रही हैं कि क्या मैं यह कह सकती हूं, क्या मैं वह कह सकती हूं. तो इस पर पीएम मोदी ने कहा- ‘मैं भी आपके परिवार से हूं, जो कहना है कहें.’

इसके बाद रीमा जैन ‘आदरणीय प्रधानमंत्री जी’ कहने की कोशिश करती हैं और अटकने लगती हैं. यह सुनकर पीएम मोदी फिल्मी अंदाज में कहते हैं ‘कट’. ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं. इसके अलावा पीएम मोदी से मुलाकात के बाद रणबीर ने बताया कि वह काफी घबराए हुए थे. प्रधानमंत्री ने राज कपूर को इतना सम्मान दिया. अपने परिवार को बहुमूल्य समय दिया. ये बहुत खास दिन था. गपशप करने में बहुत मजा आया. पीएम मोदी ने हमसे बेहद दोस्ताना अंदाज में बात की. हम बहुत घबराये हुए थे लेकिन उन्होंने सभी को सहज महसूस कराया.’

#WATCH | Delhi: Ahead of the 100th birth anniversary of legendary actor-filmmaker Raj Kapoor on December 14, members of the Kapoor family yesterday extended an invitation to Prime Minister Narendra Modi.

Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Kareena Kapoor Khan, Saif Ali Khan, Karisma

