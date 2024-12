नई दिल्ली। भारत के दो बार प्रधानमंत्री रह चुके प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनसे जुड़े हुए कई किस्से सामने आ रहे हैं। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है, जिसे जानकर लोग तारीफ कर रहे हैं। इस कहानी का तार पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान सरकार को ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2013 की बात है। नवाज शरीफ़ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहाती औरत कहा। नरेंद्र मोदी उस समय बीजेपी के पीएम फेस थे। उन्होंने पाकिस्तानी पीएम को दुत्कार दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि नवाज शरीफ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कहने की। 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं वो।

2013: Nawaz Sharif called Manmohan Singh a *DEHATI AURAT*

Narendra Modi was BJP’s PM face against #ManmohanSingh, yet he gave a befitting reply:

“Nawaz Sharif, What is your AUKAT to call an Indian PM with such language? He is PM of 125 Crore Indians. Don’t dare it again.”🇮🇳🤝 pic.twitter.com/sG2BIeDHdJ

