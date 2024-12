नई दिल्ली। भारत के दो बार प्रधानमंत्री रह चुके प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने सभी उनके आवास पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे। उन्होंने घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने उन्हें झुककर सलाम किया। वो मनमोहन सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर के सामने हाथ जोड़े दिखे।

#WATCH | Delhi | PM Narendra Modi pays last respects to late former PM Dr Manmohan Singh and offers condolences to his family pic.twitter.com/7vn1PB1Xdj

आपको बता दें कि मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कल यानी 28 दिसंबर को कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा, जहां आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इसके बाद राजघाट के पास उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं पूर्व पीएम के निधन पर राष्ट्रपति भवन का राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है। साथ ही कांग्रेस हेड क्वार्टर पर भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका दिया गया है।

#WATCH | Delhi: National flag at half-mast at Rashtrapati Bhavan, following the demise of former PM Manmohan Singh.

The former PM passed away at the age of 92. The Government of India has cancelled all programs scheduled for today and has declared a national mourning of 7 days.… pic.twitter.com/ABT4EXLarY

