नई दिल्ली। भारत के दो बार प्रधानमंत्री रह चुके प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद सभी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें याद किया। राहुल ने मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें अपना गुरु बताया, जिसके बाद लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। उस घटना का जिक्र करने लगे जब राहुल ने सरेआम मनमोहन सिंह सरकार द्वारा पारित अध्यादेश को फाड़ दिया था। आइये जानते हैं क्या है वह घटना-

साल 2013 की बात है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार का एक अध्यादेश मीडिया के सामने फाड़ दिया था। इस घटना से मनमोहन सिंह नाराज हो गए थे। उस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया से मनमोहन सिंह ने पूछा था कि क्या उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अपनी पुस्तक ‘बेकस्टेज : द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ ईयर्स’ में उस वाकये का जिक्र किया है। मनमोहन सिंह के सवाल पर उन्होंने लिखा है कि मैंने उनसे कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इस्तीफा देना उचित रहेगा।

Manmohan Singh Ji led India with immense wisdom and integrity. His humility and deep understanding of economics inspired the nation.

My heartfelt condolences to Mrs. Kaur and the family.

I have lost a mentor and guide. Millions of us who admired him will remember him with the… pic.twitter.com/bYT5o1ZN2R

