नई दिल्ली: कजाकिस्तान में लैंडिंग के दौरान एक यात्री विमान क्रैश हो गया. मिल रही जानकारी के इस घटना में कई लोगों के मारे जाने की खबर है. यह विमान कजाकिस्तान के अकातू एयरपोर्ट पर क्रैश हुआ है. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है. बताया जा रहा है कि इस विमान में कुल 67 यात्री और कुल पांच क्रू मेंबर मौजूद थे. इस दुर्घटना में 42 लोगों के मारे जाने की आशंका है.

रूसी समाचार एजेंसियों ने बताया कि विमान का संचालन अज़रबैजान एयरलाइंस द्वारा किया जा रहा था. यह रूस के चेचन्या में बाकू से ग्रोज़्नी के लिए उड़ान भर रहा था. ग्रोज़्नी में कोहरे के कारण इसे डायवर्ट कर दिया गया था. अज़रबैजान एयरलाइंस ने अभी तक दुर्घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की है. सोशल मीडिया पर इस हादसे के कुछ वायरल वीडियो सामने आए हैं, जिसमें एक विमान को ज़मीन पर गिरते और आग के गोले में बदलते देखा जा सकता है. कज़ाकिस्तान के आपातकालीन मंत्रालय के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि विमान दुर्घटना स्थल पर आग पर काबू पाने के लिए दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया है.

#BREAKING 🇦🇿🇰🇿 An Azerbaijani airliner crashed in Kazakhstan due to collision with birds.

Their were 67 passengers on board and 5 crew. Survivors are being reported, but nothing is confirmed. pic.twitter.com/V8QwIt05jU

