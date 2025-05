India Pakistan Ceasfire: जम्मू-कश्मीर में फिर से धमाकों की खबर ने सबको चौका दिया हैं. श्रीनगर में कई इलाकों में धमाके हुए हैं. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने x पर कहा कि सीजफायर का क्या हुआ?

जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर तनाव का माहौल है. पाकिस्तान द्वारा सीज फायर उल्लंघन की खबरों ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है. श्रीनगर और नियंत्रण रेखा (LoC) के आसपास कई इलाकों में धमाकों की आवाजें सुनाई दीं. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने X पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा ‘What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across Srinagar!!!’ यह घटना भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में घोषित युद्धविराम के कुछ ही घंटों बाद हुई. जिसने सीजफायर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पाकिस्तान का बार-बार उल्लंघन

पाकिस्तान की ओर से सीजफायर उल्लंघन कोई नई बात नहीं है. हाल के महीनों में नियंत्रण रेखा पर बार-बार गोलीबारी और धमाकों की खबरें सामने आई हैं. इस बार श्रीनगर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में धमाकों की आवाज ने स्थानीय लोगों में दहशत पैदा कर दी. सूत्रों के अनुसार ये धमाके पाकिस्तानी सेना की ओर से शुरू की गई गोलीबारी का हिस्सा हो सकते हैं. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और सतर्क कर दिया है.

उमर अब्दुल्ला की तीखी प्रतिक्रिया

उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान के रवैये की कड़ी निंदा की. उनका यह बयान, “What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across Srinagar!!!” सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उन्होंने सीजफायर की नाजुक स्थिति पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की. उनके इस बयान ने न केवल स्थानीय लोगों का ध्यान खींचा बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा को हवा दी.

