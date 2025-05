भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान में तनाव बढ़ गया है और पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट दागकर हमला किया है. भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइलों को मार गिराया है. पूरे जम्मू-कश्मीर में ब्लैक आउट घोषित कर दिया गया है. सरहदी सूबे पंजाब, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान हाई अलर्ट पर हैं.

पाक ने जम्मू एयरपोर्ट पर किया हमला

पंजाब के गुरुदासपुर, राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में रोजाना रात 9 बजे ससे सुबह 5 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा. जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर सहित कई जगहों पर ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है. इन शहरों के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त गाइडलाइंस जारी की है. श्रीगंगानगर, बीकानेर में प्रशासन ने ड्रोन उड़ानों और आतिशबाजी पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है.

अब पाकिस्तान में मचेगी तबाही

भारत और पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई है और पठानकोट पर भी पाकिस्तान ने मिसाइल दागी है जिसे S-400 डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है. जम्मू, अखनूर, उधमपुर, और सांबा में ड्रोन अटैक हुआ है, वहां लगातर सायरन बज रहा है. जम्मू एयरपोर्ट के पास भारत ने दो ड्रोन मार गिराये हैं. उधर कुपवाड़ा में भारी गोलीबारी शुरू हो गई है. इस बीत भारतीय लड़ाकू विमानों ने जम्मू एयरपोर्ट से उड़ान भरी है और पाकिस्तान में भारी तबाही मचने वाला है.

#WATCH | Pakistani drones intercepted by Indian air defence in Jaisalmer. Explosions can be heard, and flashes in the sky can be seen.

(Editors note: Background conversation is of ANI reporters witnessing live interception of Pakistani drones by Indian Air Defence ) pic.twitter.com/Ca1vpmNtjV

