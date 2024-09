न्यूज एंकर ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह के मौत पर बहाई आंसू, आखिर क्या था अटैचमेंट!

नई दिल्ली: लेबनान के अल-मायादीन टेलीविजन का एक समाचार एंकर शनिवार (28 सितंबर) को हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत की रिपोर्ट करते समय रो पड़ा। न्यूज एंकर का यह वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे.

हिजबुल्लाह ने पुष्टि की कि 64 वर्षीय नसरल्ला लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हवाई हमले में मारा गया। इसके बाद ये खबर लेबनानी न्यूज चैनलों पर भी दिखाई गई. जब यह खबर लाइव चल रही थी तो एंकर खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, तभी वह भावनाओं में बह गईं और नसरल्लाह की मौत के बारे में बोलते-बोलते उनकी आवाज टूट गई। अल-मयादीन को ख़ास तौर पर हिज़्बुल्लाह समर्थक माना जाता है.

A News Anchor on the Hezbollah-Affiliated Lebanese Media Network, Al-Mayadeen, seen Crying following the announcement that Hezbollah Secretary-General, Hassan Nasrallah was Killed yesterday by an Israeli Airstrike. pic.twitter.com/Umxh5N711C

