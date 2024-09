कनाडा में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, फिलिस्तीन का लहराया झंडा

नई दिल्ली: कनाडा के ब्रैंपटन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना फिलिस्तीनी समर्थक उपद्रवियों द्वारा अंजाम दी गई, जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति पर फिलिस्तीन का झंडा लगा दिया।

इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो व्यक्ति मूर्ति पर चढ़कर महाराजा रणजीत सिंह के घोड़े पर फिलिस्तीन का झंडा लगा रहे हैं। दोनों ने अपने चेहरे ढंके हुए हैं और उनके आसपास कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति मूर्ति के घोड़े पर कपड़ा बांधते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं इस घटनाक्रम को कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे यह मामला व्यापक चर्चा में आ गया। कनाडा के पील क्षेत्र की पुलिस को इस घटना की शिकायत दी गई है और पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक इस घटना पर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

Shocking and sad..

Maharaja ranjit Singh, a great king from Sikh community has been defaced in Canada..

Such a sad incident took place in Canada, Canada is become hub of terr0rism..

Let’s see howthose who want khalistan will react on this att@ck..#Canada #khalistan pic.twitter.com/ofFEej7lLv

— Dinesh (@FactswithDinesh) September 28, 2024